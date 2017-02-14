Душа поет, хочется танцевать, все вокруг кажутся такими хорошими, а происходящие события видятся в розовом цвете… И все это мы ощущаем благодаря прекрасному и светлому чувству любви. Что же происходит с нами в период влюбленности? Какое воздействие любовь оказывает на состояние человека? С этими вопросами «КВ» обратились к врачу-психотерапевту Алексею Козлову.



- Алексей Алексеевич, правда, что влияние любви на организм сравнимо с воздействием наркотиков?

- Отчасти это правда. Под воздействием наркотиков или алкоголя у человека происходит всплеск гормонов, которые в адекватном, трезвом состоянии в большом количестве вырабатываются только у влюбленных. Речь идет об эндорфинах и других опиоидных веществах, способных повысить настроение, жизненный тонус, зарядить энергией, вдохновить на реализацию тех или иных планов. Эндорфины обладают морфиоподобным эффектом. Они снимают болевые ощущения, вызывают радость, эйфорию, выводят из стрессовой ситуации, расслабляют. Однако полностью приравнять состояние влюбленного к наркотическому нельзя: в первом случае количество гормонов превышено, но не настолько, как во втором.

- Рядом с любимым человеком нам всегда спокойно, а проблемы переносятся легче. Это опять работа гормонов?

- У влюбленных вырабатывается такой гормон, как окситоцин. Его еще называют гормоном доверия. При повышении его уровня в крови человек ощущает удовлетворенность, снижение страха и тревоги. Поэтому рядом с партнером нам спокойно, а беды действительно переносятся легче. Это проявляется во многих жизненных ситуациях, к примеру, вместе проще скатиться с экстремальной горки. Кроме того, окситоцин вызывает у влюбленных верность и привязанность друг к другу.

А вот «бабочки в животе», учащенное сердцебиение являются результатом воздействия фенилэтиленамина. Данный гормон заставляет кровь кипеть, сердце биться быстрее, горячо клясться в любви, ревновать. Однако в отличие от других гормонов фенилэтиленамин является недолговечным и достаточно быстро разрушается. Вот и чувства, вызванные им, потухают примерно через полгода. Представьте себе, что вы едете на машине на максимальной скорости и стрелка тахометра оказывается в красной зоне. Вам необходимо сбросить обороты, в противном случае двигатель автомобиля сломается. Вот и человек не может долго пребывать в состоянии такой влюбленности, когда потеют ладони, горят щеки и очень сильно бьется сердце. Все в нас устроено закономерно и логично.

- Любовь - это зависимость?

- На этот вопрос однозначно нельзя ответить. Существует множество форм, видов любви. Все у всех по-разному. Есть, конечно, некие общие черты, когда вы хотите видеть любимого, жертвовать собой, дарить положительные эмоции. Но у некоторых любовь становится зависимостью. Это когда вы не можете жить без партнера, ущемляете свои планы и интересы ради него, получаете удовольствие только при нахождении рядом с ним. Причем логики в этих действиях нет никакой. Многие заблуждаются насчет того, что женщины более склонны к любовной зависимости. Среди мужчин она достаточно часто встречается.

- Правда, что люди, состоящие в браке, счастливее одиноких?

- Однозначно да! В нашем мире пока ничего мудрее и лучше брака не придумано. Люди созданы жить в паре. Это плюсы со всех сторон, и в плане сексуальных контактов тоже. Ошибаются те, кто считают, что у холостяков половая жизнь активнее. Это всего лишь стереотип, навязанный фильмами.