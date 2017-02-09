Я пенсионерка, осваиваю компьютер. Попробовала записаться на прием в управление Пенсионного фонда. Вроде бы получилось. Но у меня изменились планы, и я не смогу в указанное время приехать в Пенсионный фонд. Можно ли отменить мою запись и перенести визит в ПФР на другой день?

Зульфия Ахметовна



Уважаемая Зульфия Ахметовна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, с помощью онлайн-записи через портал электронных услуг и сервисов ПФР можно получить талон на прием по оказанию практически любой пенсионной услуги. Чтобы записаться на прием, нужно ввести свои персональные данные и выбрать тему консультации, а также удобные дату и время посещения территориального органа ПФР. После чего будет сформирован талон записи, номер которого следует запомнить или записать. Если понадобится отменить или перенести запись, нужно ввести этот номер в поле справа «Отмена/изменение предварительной записи». Специально регистрироваться для этого на сайте не нужно.

Заказать справку или необходимый документ, найти клиентскую службу, направить обращение, задать вопрос онлайн, рассчитать будущую пенсию, сформировать платежный документ - все эти электронные услуги на портале Пенсионного фонда России доступны без регистрации.

Воспользоваться порталом электронных услуг может любой желающий - достаточно иметь доступ в интернет. Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием по онлайн-записи или забрать заказанный документ, то необходимо либо отменить, либо перенести свой визит на другое удобное время.

Более подробную информацию вы можете получить, оставив свой вопрос на официальной страничке управления ПФР в Советском районе г. Казани в контакте vk.com/pfr_sovet.