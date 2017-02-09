Республика Татарстан стала пилотным регионом, гражданам которого открыт новый сервис по распоряжению набором социальных услуг (НСУ) в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Сервис позволяет подавать электронное заявление о предоставлении набора услуг. Электронная услуга по распоряжению НСУ в настоящее время работает в опытном режиме.



омощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), к ним относятся отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. Численность федеральных льготников в Татарстане составляет более 300 тысяч человек, - отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Набор социальных услуг предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения.

Как отметили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, с запуском нового электронного сервиса в «Личном кабинете гражданина» федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, но получающие его денежный эквивалент, могут изменить вариант предоставления НСУ раз в год путем подачи электронного заявления до 1 октября либо обратившись в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры.

Электронное заявление о распоряжении НСУ стало первым сервисом «Личного кабинета гражданина», открытым с начала года. В течение 2016 года количество сервисов «кабинета» существенно расширилось, в него были добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению.