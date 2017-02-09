Недавно я родила второго ребенка. Подскажите, пожалуйста, могу ли подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал в электронном виде, не выходя из дома?
Марина
Как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Богомазова, большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде. Сегодня на сайте
ПФР каждому гражданину доступно более 30 электронных сервисов, в числе которых все ключевые государственные услуги ПФР.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.
ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В каждой клиентской службе ПФР вы можете получить подтверждение учетной записи на портале gosuslugi.ru.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде удобно. Вы экономите свое время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами материнского капитала. Это дистанционное получение государственных услуг, не выходя из дома.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде современно. Контролируйте своего работодателя через свой пенсионный счет: следите за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, а также за стажем.
Перечень доступных в «Личном кабинете гражданина» электронных услуг (по состоянию на 14.01.2017):
1. «Пенсии и социальные выплаты»
Подать заявление:
- о назначении пенсии;
- о доставке пенсии;
- о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;
- о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;
- об изменении статуса занятости.
Получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах.
Сформировать справку о размере пенсии и иных социальных выплатах и выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
2. «Материнский (семейный) капитал» (МСК)
- Подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК.
- Подать заявление о распоряжении средствами МСК.
- Получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.
- Сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала.
3. «Формирование пенсионных прав»
- Получить информацию о сформированных пенсионных правах, пенсионных накоплениях.
- Получить справку о состоянии индивидуального лицевого счета «Гражданам, проживающим за границей».
Получить информацию:
- о назначении пенсии;
- о произведенных выплатах;
- о статусе направленных в ПФР документов.
- Сформировать справки о пенсии для граждан, проживающих за границей, и о выплатах для граждан, проживающих за границей.
4. «Накопительная пенсия»
- Подать заявление об отказе от формирования накопительной пенсии.
5. «Управление средствами пенсионных накоплений»
- Подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в другой пенсионный фонд и (или) о выборе инвестиционного портфеля и уведомить ПФР о замене ранее выбранного страховщика.
- Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений.
6. «Электронные сервисы без регистрации»
- Записаться на прием.
- Заказать справки и документы.
- Найти клиентскую службу.
- Направить обращение.
- Задать вопрос онлайн.
- Рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.
- Сформировать платежный документ.
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