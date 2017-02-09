Недавно я родила второго ребенка. Подскажите, пожалуйста, могу ли подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал в электронном виде, не выходя из дома?

Марина

Как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Богомазова, большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде. Сегодня на сайте

ПФР каждому гражданину доступно более 30 электронных сервисов, в числе которых все ключевые государственные услуги ПФР.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В каждой клиентской службе ПФР вы можете получить подтверждение учетной записи на портале gosuslugi.ru.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде удобно. Вы экономите свое время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами материнского капитала. Это дистанционное получение государственных услуг, не выходя из дома.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде современно. Контролируйте своего работодателя через свой пенсионный счет: следите за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, а также за стажем.

Перечень доступных в «Личном кабинете гражданина» электронных услуг (по состоянию на 14.01.2017):

1. «Пенсии и социальные выплаты»

Подать заявление:

- о назначении пенсии;

- о доставке пенсии;

- о назначении ежемесячной денежной выплаты;

- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;

- о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;

- об изменении статуса занятости.

Получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах.

Сформировать справку о размере пенсии и иных социальных выплатах и выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

2. «Материнский (семейный) капитал» (МСК)

- Подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК.

- Подать заявление о распоряжении средствами МСК.

- Получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.

- Сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала.

3. «Формирование пенсионных прав»

- Получить информацию о сформированных пенсионных правах, пенсионных накоплениях.

- Получить справку о состоянии индивидуального лицевого счета «Гражданам, проживающим за границей».

Получить информацию:

- о назначении пенсии;

- о произведенных выплатах;

- о статусе направленных в ПФР документов.

- Сформировать справки о пенсии для граждан, проживающих за границей, и о выплатах для граждан, проживающих за границей.

4. «Накопительная пенсия»

- Подать заявление об отказе от формирования накопительной пенсии.

5. «Управление средствами пенсионных накоплений»

- Подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в другой пенсионный фонд и (или) о выборе инвестиционного портфеля и уведомить ПФР о замене ранее выбранного страховщика.

- Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений.

6. «Электронные сервисы без регистрации»

- Записаться на прием.

- Заказать справки и документы.

- Найти клиентскую службу.

- Направить обращение.

- Задать вопрос онлайн.

- Рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

- Сформировать платежный документ.