Вчера в Государственном комитете РТ по архивному делу состоялась научно-практическая конференция, посвященная 75-летию с начала строительства оборонительного противотанкового сооружения у столицы ТАССР - Казанского обвода. Открыла конференцию председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.



С начала Великой Отечественной войны немецкие войска стремительно продвигались вглубь нашей страны. В сложившейся ситуации возведение Казанского обвода, который мог остановить армию противника, было важнейшей стратегической задачей. Как рассказал академик Академии наук РТ, председатель ТРО РОИА Индус Тагиров, объект строился тоже стремительно - с 13 октября 1941-го до 11 февраля 1942 года. Оборонительные укрепления создавались на территории нескольких современных районов Татарстана. На строительство было мобилизовано около 300 тысяч татарстанцев. В тяжелейших условиях окопы рыли женщины, дети, старики.

Сейчас идет сбор архивных документов, фотографий, воспоминаний живых участников возведения Казанского обвода. Материалы, которые уже собраны и еще будут собираться, лягут в основу книги. Ее планируется издать к 75-летию Великой Победы. Разрабатывается экскурсионный маршрут по Казанскому обводу.