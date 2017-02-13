За прошлый год к специалистам телефона доверия обратились около 12 тысяч человек. С какими именно проблемами казанцы звонят по номеру 277-00-00, корреспонденту «КВ» рассказали руководитель отделения экстренной психологической помощи по телефону муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г. Казани «КЦСО «Доверие» Виктория Тихонова и психологи центра.



Все проблемы решаемы

Самая сложная ситуация, с которой сталкиваются специалисты телефона доверия, - это желание звонящего покончить с жизнью. Однако слова «Я хочу умереть» еще не значат, что человек дошел до крайности, ведь и его проблемы решаемы.

- Однажды я услышала в трубке сильный плач, даже рев. Оказалось, это плакал мужчина. Лет тридцати. Он с точностью до деталей рассказал мне, как сведет счеты с жизнью. Я понимала, что он был готов сделать это. Мужчина говорил о своих плюсах и минусах. В то же время звонящий понимал, что у него есть мама, которой он сделает очень больно своим поступком. Он осознавал, что, убив себя, морально убьет и свою мать. Ему было жалко ее, - рассказывает психолог.

Как выяснилось позднее во время разговора, у обратившегося было психологическое расстройство. Но с этим можно работать, что мужчина доказал на своем опыте. Он отказался от совершения самоубийства и звонит на телефон доверия и сейчас. Порой только для того, чтобы поговорить. Случаи, когда люди обращаются ради обычной беседы, нередки. Психологи выслушивают и их, ведь главное - дать человеку выговориться. Осознание, что проблему можно решить, спасает людей от необдуманных поступков. И вариантов решения трудных ситуаций бывает много.

- Мы работаем по запросу клиента. Если нужно справиться с эмоциональным состоянием, помогаем ему в этом. Если необходимо найти выход из ситуации, то наводим клиента на мысль. Главное в критической ситуации - не поддаваться эмоциям и думать головой. Мы буквально по кусочкам собираем человека, и он сам понимает, что жить с его проблемами реально, ведь все они решаемы. Однажды я четыре часа разговаривала со звонящим. И он понял, что суицид - не решение проблемы, - продолжает специалист.

Порой номер телефона доверия набирают и для шутки. Так, однажды позвонил мужчина из мест лишения свободы и уверял, что хочет покончить с жизнью. Но для него этот разговор был игрой. Он не мог ответить на вопросы психолога, уходил от них. А после и вовсе предложил специалисту телефона доверия познакомиться.

Потеря близкого

Второй по сложности звонок связан с потерей близкого, состоянием горя. Особенно тяжело действовать, если горе не отработано. В здоровом диапазоне человек может страдать до полугода. Хуже, если он этого не делает. Тогда горе отодвигается, переходит на более отдаленный срок. Лучше прожить его тогда, когда оно произошло.

- Совершенно разные вещи, когда человек звонит на третий день после похорон, и тогда, когда с момента потери близкого проходит полгода. В любом случае необходимо обсудить с человеком то, что он хочет. Объяснить, что состояние горя в данном случае - это норма. Горе нужно прожить. Мы никому не назначаем лекарств. Здесь не помогут и слова «Все будет хорошо». Ведь мы понимаем, что человека не вернуть, - продолжает психолог.

Виктория Тихонова отмечает, что подобные звонки поступают на телефон доверия редко. Чаще люди обращаются с семейными проблемами, которые возникают с детьми или родителями. Правда, такие ситуации нельзя назвать экстренными.

Семейные драмы

Конечно же, не обходится и без звонков, связанных с взаимоотношениями мужчин и женщин. Так, однажды к специалистам обратилась 40-летняя женщина, у которой были проблемы с гражданским мужем. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать, и спрашивала, что же ей делать. Клиентка много вкладывала в отношения, но не получала отдачи. А однажды увидела в сотовом телефоне своего мужа переписку с другими представительницами прекрасного пола.

- Разговаривая с женщиной, я пыталась успокоить ее и объяснить, что человека невозможно изменить. Она понимала, что у ее избранника много минусов. К тому же у этой пары не было общих детей, а с детьми клиентки муж не ладил. При этом она не хотела с ним расставаться. Значит, нужно было изменить свое отношение к этому человеку. Возможно, на что-то закрыть глаза и не устраивать скандалов, - говорит специалист.

Через некоторое время женщина позвонила снова. Мужчина все-таки ушел от нее. Тогда она сама рассказала психологу, что этот человек - не лучший вариант для нее. Ей просто хочется любви. В этом случае важно повысить свою самооценку и искать достойного мужчину.

Следующая ситуация - позвонила женщина и рассказала, что родители внука не занимаются его воспитанием. Мама занята собой, а папа всегда на работе.

- Бабушка была уверена, что родители не смогут дать своему ребенку то, что может дать она. Я посоветовала ей обратить внимание родителей на эту проблему. Бабушка помогает, но нужно призвать родителей к воспитанию сына. Они перекладывают все на бабушку, поэтому и занимаются только собой. Бабушки, конечно, любят своих внуков и живут только ими. Но им стоит немного отстраниться и позволить мамам и папам заняться воспитанием своих детей. Пусть, по мнению старшего поколения, они будут делать это неправильно. Но ребенок будет чувствовать заботу родителей, - добавила психолог.