Одним из важнейших событий делового мира стало внедрение Росреестром регистрации прав в электронном виде.

Как и любое нововведение, электронные услуги внедряются в нашу жизнь не так быстро и беспроблемно и встречаются населением не всегда с энтузиазмом. Старшему поколению простым, безопасным и надежным кажется по-прежнему иметь дело с бумажными документами, прийти с паспортом и передать лично в руки документы на регистрацию сотруднику госучреждения. Но жизнь не стоит на месте, и если мы не движемся вперед, то мы движемся назад. Будущее за новыми технологиями, и они, как бы скептически ни встречались населением, в итоге приносят комфорт и удобство в нашу жизнь и позволяют работать оперативно, в соответствии с требованиями времени. Поэтому Управлением Росреестра по

Республике Татарстан уделяется пристальное внимание внедрению электронных услуг, проводится колоссальная работа в этом направлении.

Так, в феврале возобновлен прием документов для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Напоминаем, сервис по подаче документов на регистрацию прав через интернет позволяет гражданам напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не тратить время на визит в офис.

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как отмечает начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Ада Зайдуллина, преимущества сервиса налицо: во-первых, сокращение сроков оказания государственных услуг, во-вторых, минимальное количество обращений в госорган.

Подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, поставленные на кадастровый учет, татарстанцы могут удобным для них способом - в электронном виде или в офисах ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», адреса которых можно узнать на сайте www.uslugi.tatarstan.ru.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В «Личном кабинете правообладателя» доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра, отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).