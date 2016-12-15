Выпускники школ уже сделали свой выбор дисциплин, которые они решили сдавать в ходе ЕГЭ. Досрочный этап экзамена начнется уже в марте. Из этого непростого решения вытекает еще более важный выбор - будущего образования, а вместе с ним и профессии, которой, возможно, посвятишь всю свою жизнь.



Не ошибиться, выбрать верный курс в жизни - задача для молодых ребят непростая, даже если советом помогают родители и старшие товарищи. Помочь определиться со своими желаниями и потребностями может посещение потенциального места учебы, благо вузы и сузы начиная с конца зимы регулярно проводят дни открытых дверей.

При этом дни открытых дверей в учебных заведениях - это не только официальные речи ректора или иного руководства, не только рассказы о передовых учебных программах и развеселой студенческой жизни. В первую очередь это возможность задать важные вопросы людям, способным компетентно на них ответить. Какие же вопросы следует задавать?

Государственные и негосударственные учреждения

Если учебное заведение не носит статус государственного, следует уточнить некоторую информацию о нем. В первую очередь это касается наличия документов о государственной аккредитации, которую вуз или колледж должны обновлять каждые пять лет. Соответственно, не лишним будет поинтересоваться, когда учебное заведение проходило такую проверку в последний раз.

Экзамены

Несмотря на то что все учебные заведения принимают по результатам ЕГЭ, некоторые из них проводят и собственные экзамены. Следовательно, полезным будет узнать, в каком виде проходят испытания и что входит в контрольно-измерительные материалы (задания) экзамена.

Льготы

Не лишней станет возможность узнать, как можно увеличить шансы на поступление. Помимо льгот, положенных определенным слоям населения, это можно сделать с помощью личных достижений. Так, практически все вузы добавляют 1 балл к общему результату ЕГЭ за получение значка ГТО. Принимаются во внимание и победы на олимпиадах, причем не только на республиканских или федеральных, но и на тех, что проводит само учебное заведение. Перечень позиций, увеличивающих общий балл абитуриента, разнится в зависимости от вуза или суза, поэтому лучше уточнить его заранее.

Подготовительные курсы

Дополнительная подготовка к экзаменам может быть очень полезной для абитуриента, да и обходятся такие курсы дешевле услуг индивидуального репетитора. Кроме того, если для поступления требуется сдать дополнительные экзамены, например, творческие, курсы помогут потенциальному студенту лучше представить, как они будут проходить и чего на них следует ждать.

Наличие военной кафедры

Возможность освободиться от необходимости проходить срочную службу в армии - весомый плюс при выборе вуза. Кроме того, на базе некоторых учебных заведений теперь можно пройти подготовку рядового или сержанта, это займет значительно меньше времени, чем учеба на офицера.

Преподавательский состав

Помимо того, чему будут учить будущего студента, важно узнать, кто это будет делать. Самый простой критерий оценки в этом случае - количество преподавателей, имеющих ученую степень.

Общежитие

А как без него? Далеко не все студенты, поступающие в казанские вузы и сузы, - жители столицы Татарстана. Здесь стоит узнать о наличии мест в домах студента, а главное - уточнить размер платы за проживание в них.

Гранты и программы обучения по обмену

Практически все учебные заведения в наше время так или иначе участвуют в различных российских и международных программах. Студенты благодаря им могут получать дополнительные стипендии, средства на научные исследования, есть возможность продолжения учебы за границей и многое другое.