К сожалению, канули в Лету те времена, когда дети читали взахлеб, а новые книги в библиотеках разбирались за считанные дни. Современные дети, увы, читать стали меньше. Все ли мы делаем для того, чтобы у наших чад пробудился интерес к чтению? На этот раз мы решили поинтересоваться у читателей «КВ», с какой книги они открыли для себя огромный мир литературы.



Елена Петрова, 55 лет:

- Помню, как в детстве очень любила читать познавательные журналы, благо таких в наше время было море. «Юного натуралиста» мы с подружкой буквально проглатывали в первый же день, читали от корки до корки. Позже зачитывались «Юным техником», «Работницей», «Роман-газетой», «Библиотекой «Огонька»... Помню восторг от книги «Тайна реки злых духов», которая попала к нам в руки сразу же после выхода в тираж. Наверное, эту книгу я бы посоветовала прочитать и современным подросткам. Жаль только, что те экземпляры, что есть в библиотеках, вряд ли захотят взять в руки сегодняшние школьники. Пора издателям задуматься над новым оформлением обложки!

Анастасия Ахмадулина, 37 лет:

- Конечно, все идет от семьи. Наши родители всегда старались читать своим дочкам перед сном. Особенно нам с сестренкой нравилось, как папа читал «Сказки по телефону» Джанни Родари и рассказы Николая Носова «Фантазеры». Казалось, эти произведения мы готовы слушать хоть каждый вечер! Жаль, что традиция домашнего чтения уходит в прошлое, особенно когда дети сами уже умеют читать. А ведь это очень объединяет семью. Мне кажется, увлечь ребенка чтением можно лишь тогда, когда книга как произведение искусства задевает за живое. И тут нельзя посоветовать что-то определенное: у каждого возраста свои книги. В моей семье я пошла по проторенному пути моего папы. И одними из первых в руках моего сына оказались именно «Фантазеры».

Андрей Рогачев, 52 года:

- У меня интерес к чтению вообще проснулся только в пятом классе. И все благодаря отцу, который настоятельно порекомендовал мне прочитать книгу Вячеслава Пальмана «Песни черного дрозда». Прочитал страничку-другую, сначала произведение показалось скучным, а потом меня уже от книги было не оторвать! После этого я начал читать взахлеб, буквально проглатывая порядка пяти романов и повестей в неделю.