Пока политологи спорят, пережили мы уже кризис или нет, шестисоточники запасаются семенами и выращивают рассаду. Как бы ни сложилась международная ситуация, с запасом плодов труда, выращенных на собственном огородике, жить спокойнее!



КОЧАН-НОРМА. Как покупать семена, мы уже обсуждали. Осталось определиться, сколько покупать. Согласно нормам потребления овощей на одного человека, разработанным Институтом питания Академии медицинских наук, годовая потребность в бахчевых и овощах составляет 146 кг, в картофеле - 77 кг, белокочанной капусты необходимо 32 - 50 кг, свеклы - 5 - 10 кг, моркови - 6 - 10 кг, лука - 6 - 10 кг. Подсчитали дотошные ученые нормы потребления и для других культур. Понятно, что эти цифры на практике могут варьироваться, главное, чтобы каждый взрослый человек имел возможность съесть 400 г овощей в день.

СКОЛЬКО СЕЯТЬ В ГРАММАХ? Опытные огородники знают, чего ждать от той или иной культуры, и методом проб и ошибок определили, сколько тыкв, помидоров и чеснока потребуется для их семьи. Они ориентируются на вкусы домочадцев, возможности переработки и хранения собранного урожая, площадь участка... Но даже самые рачительные хозяева не назовут точных цифр. Покупают пакетик семян полюбившегося сорта, пакетик сорта-новинки, пакетик про запас...

КОНДУИТ. И все же, чтобы этот запас не был чрезмерным (огород не резиновый, а семена имеют срок годности), хорошо, если первым приобретением станет... большой красивый блокнот или общая тетрадь. Список необходимого и желаемого, план посевов, чередование культур на грядках, перечень особо урожайных и неприхотливых сортов и тех, что не удались... Эти сведения будут накапливаться год за годом, послужат гарантией хорошего урожая, обеспечат экономию семейного бюджета, избавив от лишних трат.

ЗДОРОВЫЙ ОПТИМИЗМ. Теперь можно прикинуть возможности культур и сортов. К сожалению, средняя урожайность, как «средняя температура по больнице», величина переменная, зависящая от сорта, климатических и почвенных условий, ухода и еще уймы причин, среди которых удача и везение не самые последние.

Основной ориентир - информация, представленная производителем на упаковке семян. Например, если указано, что белокочанная капуста выбранного сорта формирует кочаны массой 2,5 - 4 кг, достаточно вырастить 10 кочанов, чтобы уложиться в норму. Одной пол-литровой банки мелкого лука-севка обычно хватает для небольшой семьи для посадки на репку, да еще и на зелень остается. Из двухграммового пакетика семян моркови теоретически можно получить 60 кг корнеплодов. Но это в том случае, если все будет сделано идеально и никакие неблагоприятные факторы в наши планы не вмешаются. А они вмешаются, будьте уверены! Поэтому увеличиваем норму покупки на 15 - 25% (в зависимости от степени оптимизма).

Всхожесть - еще один немаловажный показатель. 100% всхожести ожидать не нужно, и это не следствие плохого качества семян, а их биологическая особенность. Скажем, для капусты белокочанной она варьируется в пределах 65 - 90%, моркови - 45 - 70%.

ВЫВОДЫ. Рассчитывая потребность в семенах, стоит сделать поправку и на условия выращивания: плодородие почвы, качество ухода за растениями, климатические особенности.

Если планируете посадить какую-то совсем новую для себя культуру, не замахивайтесь сразу на большие объемы. Поэкспериментируйте на маленькой грядке: увидите, что получится, тогда и решите, сколько вам этого растения нужно (и нужно ли вообще).

Не забывайте отметить в блокноте то, что уже приобретено или осталось с прошлого года.

С одной и той же площади при одинаковом посевном материале можно получить разный урожай, закладывать в прогноз (а значит, и в план покупок) лучше пессимистический вариант. Согласитесь, с избытком овощей справиться проще, чем восполнить недостающее.