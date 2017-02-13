Это уже стало предметом для шуток и анекдотов, когда на День защитника Отечества любимая женщина традиционно дарит своему кавалеру стандартный набор - носки и пену для бритья.



Одна из самых любимых тем мужчин - это автомобили. О них, пожалуй, наши папы, братья и вторые половинки готовы разговаривать бесконечно и с друзьями, и с нами, девушками. Если бы прекрасная половина человечества прислушалась к этим разговорам, с легкостью смогла бы найти подходящий своему мужчине подарок. Именно в поисках такого подарка корреспондент «КВ» отправилась на казанский авторынок и составила топ-5 подарков для мужчин-автомобилистов.

Подвеска на зеркало заднего вида

Выбирая автомобиль, важно, чтобы радовал не только его внешний вид, но и внутренний - салон. Покупка различных липучек и подвесок - это почти то же самое, что и обустройство квартиры. По-настоящему уютной комната становится благодаря картинам, занавескам и люстре. Детали для авто создадут комфорт и в машине. Стоимость подвесок на зеркало заднего вида начинается от 50 рублей, а закончиться может несколькими сотнями и даже тысячами. Такой аксессуар обычно содержит шутливую надпись или объединяет сразу несколько интересов, например, автомобили и спорт. Если мужчина занимается боксом, то подвеска может быть в виде боксерских перчаток, если футболом - в виде мяча. Стоимость и тех, и других - 400 - 600 рублей. Среди болельщиков хоккея особой популярностью пользуются мини-фуфайки на присоске. Их можно прикрепить к любому стеклу автомобиля. Даже если мужчина ярый фанат и у него давно есть такой аксессуар, можно смело дарить еще один, только уже с его фамилией. Такие делают на заказ в официальных магазинах примерно за 500 рублей.

Противобуксировочные ленты

Следующую идею подарка подсказал один из продавцов на авторынке. По его словам, у любого автовладельца должен быть набор небольших антипробуксовочных ковриков. Объясняет он это просто - каждый водитель хотя бы раз в жизни попадал на бездорожье: зимой утопал в снежной каше, весной и летом - в грязи. Как оказалось, в таких случаях совсем не обязательно ждать помощи. Достаточно просто подложить под колеса противобуксировочные ленты. Несколько ковриков можно соединить между собой и подложить под ведущие колеса автомобиля - так машина быстро преодолеет бездорожье. Коврики следует выбирать из прочного пластика, который не сломается под тяжестью авто. Стоимость противобуксировочных лент колеблется от 1000 до 1500 рублей. Среди прочих преимуществ - компактность. Такой подарок не займет много места в багажнике авто, зато напомнит о себе и о человеке, который его подарил, в сложной ситуации.

Автомобильный пылесос

Женщина, принимая от мужчины в подарок на 8 Марта очередной миксер или мультиварку, нередко за улыбкой скрывает обиду - мол, лучше бы цветы подарил или духи. В День защитника Отечества такая прекрасная половина человечества может отомстить и подарить мужчине пылесос. Правда, не для дома, а для автомобиля. Для того чтобы избавиться от пыли и мусора в машине, необязательно ехать на автомойку. Прибраться можно с помощью автомобильного пылесоса. У него так же, как и у обычного пылесоса, есть несколько различных насадок. Они помогут добраться до труднодоступных мест. Одно уточнение - выбирайте пылесос с максимальной мощностью, иначе он будет всасывать лишь легкую пыль. Стоимость его - от 1500 рублей.

Дворники

Когда из строя выйдут дворники, предугадать практически невозможно. Точнее, не столько сами дворники, сколько их резиновая составляющая. Особенно много хлопот с дворниками зимой. Даже при самом бережном уходе дворники со временем начинают размазывать грязь по стеклу. Именно поэтому новым дворникам будет рад, пожалуй, каждый автовладелец. Стоит отметить, что при покупке дворников нужно уделить внимание маленькому нюансу - они выбираются под определенную модель авто. Эта информация обычно написана на упаковке. Стоимость также зависит от качества товара и марки машины. Так, комплект недорогих каркасных дворников на авторынке - от 300 рублей.

Переходник для прикуривателя

Многие в День защитника Отечества преподносят носки, потому что считают, нужно подарить что-то символичное. Они хотят и знак внимания оказать, и сделать недорогой подарок. Именно для таких наш следующий вариант - переходник для прикуривателя. Ведь стоит он всего 100 рублей, но зато какой полезный! Переходник подойдет не только для курящих мужчин. Сейчас его используют для подсоединения различных гаджетов, будь то телефон, навигатор, антирадар или видеорегистратор. Как правило, большого количества гнезд в автомобиле не предусмотрено. Кроме того, решится вопрос, что подарить на следующий праздник. Например, видеорегистратор, если раньше его не было. Ильс