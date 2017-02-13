В минувшие сутки в отдел полиции «Горки» обратилась 65-летняя жительница Приволжского района с заявлением о том, что ее пытались обмануть неизвестные и забрать ее сбережения, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.



Полицейские установили, что на домашний телефон потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись ее сыном, попросил 200 тысяч рублей для урегулирования ситуации с полицией. Звонивший рассказал, что совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и для того, чтобы избежать ответственности, срочно необходимы деньги. Пенсионерка не растерялась и сразу перезвонила своему сыну. После разговора с ним она поняла, что ее пытались обмануть, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полиция Казани напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности:

1. При получении информации о том, что родственник попал в полицию, совершил ДТП, незамедлительно перезванивать самому родственнику либо (в случае отсутствия связи) обратиться в полицию.

2. Не впускать в дом посторонних.

3. Проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, перезванивать в данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации.

4. Не доверять лицам, сообщающим вам о наличии порчи, которую можно снять при помощи ритуалов с использованием денег.

5. Ни в коем случае не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты.

6. Не передавать деньги неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, юристами или адвокатами, которые помогут решить проблему попавшего в беду родственника, не перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера.

7. При продаже, покупке товаров через интернет указывать номер телефона, который не привязан к банковской карте. Ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям любую информацию о банковской карте.