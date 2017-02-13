Скрининговое тест-обследование памяти у пятидесяти казанских пенсионеров, слушателей университета третьего возраста при региональном отделении Пенсионного фонда, впервые провели в столице РТ в минувшую пятницу специалисты Московской академии памяти.



Испытание

Акция под названием «Как сохранить ясный ум и твердую память» (бесплатное обследование бабушек и дедушек) проходит сейчас по всей России. Дошла очередь и до пенсионеров Татарстана. Сначала пожилой аудитории, на 95% состоящей из активных бабушек, раздали анкеты и попросили заполнить их. В анкетах содержались простые вопросы. Есть ли у вас сахарный диабет? Были ли в прошлом инфаркт или инсульт? Употребляете ли алкоголь? Курите? Также нужно было указать артериальное давление, вес, рост, окружность талии. Затем перешли к тестированию.

Оно тоже оказалось на удивление простым. Сначала участников исследования попросили нарисовать циферблат и отметить на нем конкретное время. Затем в течение минуты показали на экране 10 самых разных слов, не связанных между собой по смыслу, велели их запомнить, а потом написать в любом порядке. Дальше на экране появилась картинка, словно головоломка из советского детского журнала «Мурзилка», на которой нужно было разглядеть ряд наложенных друг на друга предметов - чайник, чашку, миску, вилку… А в последнем задании бабушек и дедушек, словно дошколят, которые готовятся в первый класс, попросили найти на картинках лишний предмет. И предупредили: тех, кто не справится с испытанием, пригласят на бесплатную консультацию в кабинет памяти на базе МКДЦ, где неврологи распишут им лечение.

Страшнее СПИДа

О том, зачем понадобилось это анкетирование и тестирование, седовласой аудитории пояснила заведующая кабинетом памяти МКДЦ Юлия Житкова. По ее словам, старческое слабоумие (по-научному - деменция) - самая коварная из болезней. Участникам акции показали на экране пять портретов известных людей. Среди них были актриса Нонна Мордюкова, политик Маргарет Тэтчер, бывший Президент США Рейган и другие. К сожалению, деменция не щадит никого…

По статистике, сегодня в мире от этого заболевания страдают почти 50 млн семей. Расходы на лечение пораженного этим недугом близкого человека составляют более 800 млрд долларов. В России примерно 2 млн пожилых больных с деменцией. А в связи с процессом старения нации специалисты прогнозируют их неизбежное увеличение. Сейчас уже каждый пятый россиянин сталкивается с подобной серьезной проблемой.

- Причина в нашем менталитете, - утверждает невролог Житкова. - Поначалу то, что бабушка чудит и впала в детство, забавляет окружающих. Более того, опросы россиян показывают: 50% наших людей заявляют, что не боятся старости. Между тем больных с деменцией уже в два раза больше, чем больных со СПИДом.

Сталкиваясь с проявлениями этой «чудной» болезни, мы находим им бытовое, немедицинское объяснение и не видим повода для обращения к врачу. В итоге упускаем драгоценное время для того, чтобы начать лечение и отсрочить либо затормозить развитие столь страшной болезни. От первых признаков старческого слабоумия до «потери» близкого человека проходит примерно 5 лет нашей невнимательности или беспечности.

Когда спешить к врачу?

Когда же бабушку или старенькую маму нужно вести к врачу-неврологу или даже психиатру? Грань между нормой и патологией в пожилом возрасте очень тонкая, пояснила доктор. С возрастом наши физические силы угасают, но интеллект, к счастью, сохраняется дольше. Так называемые когнитивные функции - внимание, память, речь, способность двигаться и узнавать окружающие объекты, а также анализ (способность к умозаключению) не должны меняться. Если происходит утрата этих важных функций, наступает деменция.

Образно говоря, кто же крадет нашу память? По словам врача, это сахарный диабет, инсульт, гипертония, депрессия, одиночество, болезни щитовидной железы, перенесенный стресс и наркоз, а также наследственность. К сожалению, генетический код никто не отменял. Если ваши бабушка или мама страдали в конце жизни деменцией, вы тоже в группе риска. Из зала посыпались вопросы. Один из них: правда ли, что красное вино прекрасно влияет на память?

- Научные данные по красному сухому вину прямо противоположные, - ответила невролог. - Согласно им улучшает память вино далеко не всех марок, а только напитки, приготовленные из особых сортов винограда. В их число попали далеко не все даже итальянские вина. А из всех видов алкоголя самое вредное пиво, его употребление приводит к нарушению памяти.

Как понять, что у ваших пожилых близких уже развилась эта коварная болезнь? Вот лишь некоторые ее признаки: проблемы с памятью стали хуже, чем несколько лет назад. Человек высказывает одну и ту же мысль несколько раз в день, забывает о назначенных встречах и событиях, кладет вещи в неположенные, неожиданные места, подозревая других, что это они крадут их у него. Еще он может испытывать проблему с ориентацией в незнакомом месте, не способен сосчитать сдачу в магазине. Ему становится трудно пользоваться телефоном, телевизионным пультом, бытовыми приборами. Он не только забывает имена, но порой не может вспомнить нужное слово. Путает имена родственников, друзей, не узнает знакомых. А еще в ряду симптомов изменение настроения, апатия. Близкий человек ничему не радуется, изменяется его словарный запас.

Все это не просто проявления старости, а признаки той самой коварной старческой болезни. Причин их множество: заболевания нервной системы - болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и ряд других болезней, приводящих к гибели нервных клеток головного мозга; нарушения кровообращения в головном мозге (инсульт, ишемия); нарушения обмена веществ: дыхательная, печеночная или почечная недостаточность, дефицит витаминов В1, В12, фолиевой кислоты; отравления солями металлов и лекарствами; рассеянный склероз; инфекции головного мозга, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга; алкоголизм и многое другое.

Можно ли предотвратить и вылечить?

Можно, утверждают медики. Современные препараты могут отсрочить последнюю стадию деменции, когда человек уже не способен обслуживать себя сам. Но лечение в союзе с врачом будет долгим, кропотливым и трудным.

- А начинается оно с профилактики, - продолжила специалист. - Во-первых, избавляемся от дурных привычек, курения, алкоголя, переедания. Очень полезны так называемые аэробные нагрузки: легкий бег, ходьба, езда на велосипеде. Работа в саду, безусловно, может их заменить, но не зимой. Нужно помнить, что постоянный приток свежего воздуха способствует образованию новых клеток головного мозга.

В качестве профилактики деменции Житкова посоветовала ежедневно принимать по одной чайной ложке льняного масла (но не натощак!), сократить прием углеводов, пить только зеленый чай (желательно с корицей) и умерить потребление соли (до 1,5 - 2 г в день). Еще замедляют угнетение наших когнитивных функций шафран, калий, черная смородина, витамин С и кофеин в малых дозах. Мясные продукты должны быть разнообразными. Утверждение, что для хорошей работы мозга нужно непременно есть красное мясо, по мнению невролога, миф.

- Важная деталь: у людей семейных деменция развивается реже, чем у одиноких. Увлечение же компьютерными играми не только не влияет отрицательно на процессы памяти, а, наоборот, стимулирует их. А самое главное - любая образовательная, творческая деятельность и общение - отличная профилактика деменции, - подвела итог акции заведующая кабинетом памяти.