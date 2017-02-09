Мой дед Федор Титович Бабенко был левшой. Однажды это спасло ему жизнь на войне.

В 1943 году дед был партизаном. Чтобы получить от подпольщиков важную информацию о противнике, он пришел на явочную квартиру в Минске. При встрече ему не сказали пароль, а предложили выпить. Федор сразу догадался: засада! Но не стал паниковать, а сел выпить, взял стакан правой рукой, поднес его ко рту, а левой рукой резко нанес удар полицаю. Затем выпрыгнул в окно с третьего этажа. С поврежденной при падении ногой смог добежать до леса и вернуться в отряд.

Вот таким смелым был мой дед. Ни при каких обстоятельствах не терялся и всегда находил выход. О его неординарности говорит и тот факт, что он, воюя с фашистами с 1941 по 1945 год, ни разу не был ранен.

А родился Федор Титович 15 апреля 1920 года на Украине, в Полтавской области, в с. Тарнавщина в крестьянской семье. 10 октября 1940 года его призвали в Красную Армию.

В 1941 году первая Московская пролетарская дивизия, в которой командиром отделения служил Федор Бабенко, вступила в тяжелые бои с немецкими оккупантами и была разбита, а он попал в плен. В 1943 году с группой товарищей совершает побег к партизанам. Воюет в партизанском отряде им. Г.И.Котовского, который входил в бригаду «Народные мстители» им. В.Т.Воронянского Минской области. В то время он командир отделения. Партизаны нападали на гитлеровцев, уничтожали их везде, где могли, взрывали технику противника, железные дороги и мосты.

Когда советские войска освободили Минск 16 июля 1944 года, решено было провести партизанский парад. Перед парадом многие участники партизанского движения были награждены медалями «Партизану Отечественной войны», в том числе и мой дед Федор Бабенко.

Парад продолжался несколько часов, в нем участвовали 30 партизанских бригад. У каждой бригады было свое знамя. А в первых рядах торжественного строя маршировала бригада «Народные мстители» им. В.Воронянского - мой дед и его боевые товарищи. По воспоминаниям участника этого парада - партизана отряда «Коммунар» Василия Мороховича: «Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и исхудалые партизаны.

В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий... Их встречали с восторгом, они шагали гордо с наградами на груди! Они были победителями!» В этом параде участвовал и... партизанский козел Малыш, на его шее висели нацистские кресты и медали. Кадры кинохроники, на которых запечатлен этот необычный лесной боец на параде, стали знаменитыми.

В этом же году Федор Бабенко направлен в 86-ю стрелковую Тартускую дивизию 2-го Белорусского фронта на должность старшины 3-й минометной роты 169-го стрелкового полка. В феврале 1945 года участвовал в освобождении г. Эльбинг на подступах к Кенигсбергу.

Из наградного листа Ф.Т.Бабенко:

«За участие в боях с немецкими захватчиками в районе г. Эльбинг Бабенко Ф.Т. проявил мужество и отвагу.

Ведя бой с противником с 1 по 4 февраля 1945 года, сержант Бабенко Ф.Т. своевременно и в полной потребности обеспечивал роту боеприпасами и сам лично участвовал в отражении контратак противника, в непосредственной близости с противником действовал смело и решительно, где огнем своего автомата уничтожил более 5 немецких солдат противника. За что был удостоен правительственной награды - ордена Славы третьей степени».

Дед был также награжден двумя медалями «За отвагу», «Партизану ВОВ» 1-й степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Ушел из жизни дед рано, в 53 года - война забрала у него богатырское здоровье. В память о нем в нашей семье хранится несколько фронтовых вещей: красноармейская книжка, боевая характеристика, часы в золотом корпусе. А еще опасная бритва немецкого производства фирмы Original Tuckmar Solinger - дед этой бритвой пользовался всю войну, а мой отец уже не смог ею бриться, я же, будучи школьником, точил ею карандаши.

Есть открытка, датированная 28 августа 1943 года, на обратной стороне которой написано стихотворение русского поэта В.Брюсова «Каменщик»; эту открытку дед пронес через всю войну - очевидно, она была ему чем-то очень дорога. Сильное впечатление производит хорошо сохранившийся портрет деда, написанный карандашом в Кенигсберге в 1945 году: мужественное лицо, целеустремленный взгляд, гордая осанка. Таков он - портрет воина-победителя.

В газете «Сталинское знамя» №43 от 28 марта 1945 года есть заметка о награждении сержанта Федора Титовича Бабенко орденом Славы III степени. Эта газета хранится у нас 70 лет. Мне ее передала моя бабушка Вера Павловна Бондаренко вместе с орденом, который получил мой дед. С волнением и гордостью читаю я эту пожелтевшую от времени газету.

К сожалению, я не видел своего деда - он умер за год до моего рождения. Не удалось мне услышать его рассказы о войне и его товарищах. Но я получил от него в наследство счастье родиться и жить в свободной стране, независимость которой он мужественно отстоял в 1945-м.