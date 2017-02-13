Строительство конечной станции «Дубравная» идет по графику. Но уже сейчас метростроевцы готовятся приступить ко второй линии метро, маршрут которой пройдет в районе улицы Сахарова. О ходе работ корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Фото: Фарит МУРАТОВ



- График для нашего коллектива в этом году сложился очень напряженный. Нам предстоит ввести в эксплуатацию сразу две станции метрополитена. Это пуск завершающей станции первой линии Казанского метрополитена «Дубравная» с огромным объемом работ на ней как на объекте гражданской обороны. Вторую станцию метро мы готовим к пуску в Москве - это «Терешково» Калининско-Солнцевской линии.

Кроме того, в этом году надо обязательно начать и строительство второй линии казанского метро в сторону улицы Сахарова. Проходчики должны без задержек переходить из котлована в котлован. И будет неправильно, если мы закончим станцию «Дубравная», остановимся, сбросим темп работ, а потом с нуля придется начинать новый объект. А ведь за это время у нас есть возможность выполнить подготовительные работы для начала уже в этом году основных работ по сооружению второй линии Казанского метрополитена.



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- Марат Мулахмедович, какие работы сейчас выполняются на «Дубравной»?

- Тоннели полностью готовы, осталось уложить на выходах из станции полторы тысячи кубометров монолитного железобетона, это уже немного. Сам станционный комплекс тоже готов. Сейчас там идут отделочные работы, специальные электромонтажные работы, работы по устройству верхнего строения пути, идет устройство освещения, продолжаются общестроительные работы в вестибюлях станции. На самой станции мы начали подготовку платформы к укладке гранита, делаем гидроизоляцию. В ближайшее время, как станет теплее, приступим к отделочным работам в вестибюле, чтобы начать штукатурные и шпаклевочные работы уже на самой станции.

- Работы идут по графику?

- Да, все идет согласно намеченным планам, с нормальным финансированием. Конечно, хотелось бы сдать станцию как можно быстрее, но пришлось решать такой важный как для страны в целом, так и для нас, метростроевцев, вопрос. Это импортозамещение при подборе материалов для отделки. Сейчас проектировщики вместе со специалистами метрополитена подбирают отечественные, более экономичные по цене материалы, но с обязательным условием: чтобы они соответствовали всем требуемым стандартам и нормам.

- О каких именно материалах идет речь?

- Это гранит, керамогранит, отделочные материалы, всевозможные композитные материалы, навесные системы, системы освещения, светильники. Учитываем при этом близость поставщика и качество. Например, первоначально в проекте планировалось использовать поставки из Италии, Китая - спектр отделочных материалов у них широк при неплохом качестве. Но и новые материалы, которые мы подобрали на замену, отвечают всем конструктивным проектным решениям, а главное - не изменят облик станции.



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Напомню, согласно проекту «Дубравная» - это просторная вместительная станция, наполненная светом. Отделка ее будет выполнена в сдержанном стиле хай-тек, цвета станции - кофейные и серебристые тона. Она расположена на пересечении улиц Зорге и Фучика, за станцией будут сооружены оборотные тупики. Новая станция призвана обслуживать жилой массив, включающий в себя 10-й микрорайон, Вторые Горки и развивающиеся поселки Салмачи и Куюки. Предполагается, что станцией «Дубравная» ежедневно смогут пользоваться до 45 тысяч человек.

- Откуда поступает импортозамещение?

- Например, для облицовки станции будем использовать вместо итальянского гранита мансуровский гранит. Его добывают недалеко, в Башкортостане, так что здесь экономия и при доставке.

- Сколько сейчас человек трудится над созданием новой станции?

- 850 человек, около 500 человек - это сотрудники «Казметростроя» плюс персонал подрядных организаций.

- Сроки сдачи станции «Дубравная» определены?

- Конец этого года. Вместе со сдачей в эксплуатацию планируем также завершить и все работы по благоустройству территории вокруг станции. Приведем место строительной площадки в нормальное состояние, чтобы пассажиры метрополитена могли сразу пользоваться этим видом транспорта без каких-либо неудобств или проблем.

- Планируется, что «Дубравная» станет пересадочной станцией с Центральной линии Казанского метрополитена на Савиновскую линию. Как обстоят дела с планами «посадок» станций новой линии, их расположением? Есть изменения, уточнения?

- В целом маршрут Савиновской линии Казанского метрополитена утвержден, но будут учтены пожелания города и заказчика - Дирекции по строительству подземных транспортных сооружений - по точной компоновке линии и посадке станций, по выходам из метро. Например, станцию «Сахарова» разместить как можно ближе к жилому массиву. Напомню, Савиновская линия начнется с пересадочной станции на пересечении улиц Фучика и Зорге, основой которой станет «Дубравная», затем последуют станции «10-й микрорайон», «Ломжинская» и «Сахарова». Названия станций нового участка пока рабочие. «Казметрострой» уже готовит для этой работы свои тоннелепроходческие комплексы.

Другая очень важная часть строительства Казанского метрополитена, связанная со строительством Савиновской линии, - задача по расширению объема работ на Казанском заводе ЖБИ, который готовит нам бетонные кольца, блоки для сооружения тоннелей. Сейчас мы готовим расчеты в Минстрой РТ - какой запас этих бетонных колец, блоков необходимо иметь к началу проходки новой линии, чтобы тоннеллепроходческие комплексы могли войти в грунты и двигаться без остановок, набрав хорошую скорость проходки и качество. Сейчас завод работает в односменном режиме, наша общая с республиканскими властями задача - увеличить его загрузку, чтобы он еще до начала проходки смог обеспечить метростроевцев Казани необходимым количеством тоннельных блоков. Так что продолжение строительства казанского метро - это и новые рабочие места для метростроевцев.

Этот год у нас юбилейный - предприятию «Казметрострой» 17 марта исполняется 20 лет. 20 лет - 14 станций, такое количество станций в общей сложности построено силами нашего коллектива. Два десятилетия напряженного упорного труда во благо и процветание нашего родного города Казани и республики!