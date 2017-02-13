В меню школьников и воспитанников детских садов появились сезонные овощи: капуста, морковь, свекла и зелень. В результате суточный объем пищи увеличился на 97 граммов.



С января 2017 года обновлено детское питание в образовательных учреждениях республики. В меню появились сезонные овощи. Так, вместо тыквы, кабачков, огурцов и помидоров в тарелках школьников и детсадовцев появились морковь, свекла, капуста и свежая зелень. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказала генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева.

В детское питание вносятся коррективы 4 - 5 раз в год с учетом мнения родителей. Суточный объем продуктов теперь составляет 1782 грамма. Овощей стало больше, но это не повлияло на количество мяса. В январе департамент произвел проверки в 111 образовательных учреждениях на выполнение ряда правил. Это, к примеру, ежедневная подача мясных или рыбных блюд, кисломолочных продуктов, овощей и фруктов. Творог, сметана, куриное мясо, сыр и соки можно вписывать в детское меню через день, а вегетарианские супы - раз в неделю.