В минувшую пятницу в концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошла масштабная церемония закрытия чемпионата рабочих профессий Татарстана по стандартам WorldSkills, который проходил на площадках Республики Татарстан с 1 по 3 февраля.

На сцену поднялись более тысячи финалистов профсостязания - ветеринары, юные специалисты МЧС, медики, кондитеры и проектировщики - все те, кто своей деятельностью повышает престиж рабочих профессий в наши дни. Участники состязались в 75 компетенциях основного чемпионата и в 25 компетенциях детского первенства.

По результатам республиканского турнира WorldSkills сформирован примерный состав сборной республики, которая представит Татарстан на всероссийском чемпионате рабочих профессий. Его финал пройдет в Краснодаре в мае этого года.

- Более тысячи взрослых участников соревновались на площадках WorldSkills, а JuniorSkills принял около 360 совсем юных специалистов. На сегодняшний день у нас сформирована примерная сборная команда Татарстана. По отдельным специальностям нам необходимо еще поработать, но время есть. В марте нам предстоит пройти отборочные по федеральному округу, а уже в мае - национальный всероссийский финал WorldSkills, - отметил на церемонии награждения министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.

- У нас разработана дорожная карта подготовки нашей сборной по каждому направлению. В прошлом году мы неплохо выступили, команда республики заняла третье место после Москвы и Московской области. Рассчитываем на хорошие результаты и в этом году, - добавил министр. - В дальнейшем готовимся принять мировой чемпионат в 2019 году. Для меня как министра образования и науки этот чемпионат - в первую очередь популяризация, престиж рабочих профессий.

Победа в чемпионате - гарантия трудоустройства и достойной заработной платы.

Подводя итоги состязаний, Энгель Фаттахов отметил огромный вклад руководства республики в поддержку движения WorldSkills: выделение средств, формирование базы для подготовки специалистов. К проведению чемпионата подключились все крупные работодатели республики: «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», предприятия машиностроения, а также аграрии, строители. Для них чемпионат стал площадкой подготовки ценных кадров, сообщает ИА «Татар-информ».

К чествованию победителей присоединился заместитель премьер-министра РТ - руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

- Хочу обратиться к тем, кто сегодня не выиграл и не получит заветных медалей. Не нужно огорчаться, никто в этом зале не проиграл. Тот учебный процесс, который вы прошли в ходе подготовки, навсегда останется с вами и даст свои результаты в дальнейшей работе и жизни, - подчеркнул он. - У нас впереди очень много чемпионатов, у вас будет время доказать свои силы и завоевать награды. Поздравляю всех вас и хочу сказать спасибо вашей команде, которая помогла показать достойные результаты.

Церемония закрытия чемпионата молодых профи завершилась красочным флешмобом.