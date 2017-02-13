25 февраля в Казани на территории ледового городка перед театром кукол «Экият» состоится праздник славянской культуры «Широкая Масленица - 2017», сообщает официальный портал мэрии столицы РТ.

В программе праздника: театрализованное представление с традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы, концертная и развлекательно-игровая программы для детей и взрослых, зимние забавы с розыгрышем призов, конкурс частушечников, молодежные танцы и игры, ярмарка изделий народных промыслов. Также для гостей праздника будут организованы мастер-классы по изготовлению обереговых кукол. Желающие смогут отведать блины, приготовленные по старинным русским рецептам.

На главной сцене выступят исполнители фольклорных песен и танцев, театр Петрушки, будут показаны номера с элементами циркового искусства, а также основные фрагменты традиционной славянской праздничной культуры. Кроме того, на территории ледового городка откроются несколько площадок: детская, игровая и танцевальная.

Начало праздника в 11.00. Торжественное открытие состоится в 12.00.

Празднование Масленицы пройдет и на 11 районных площадках.

Жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов смогут отметить окончание зимы на территории парка «Крылья Советов» - здесь гулянья пройдут 25 февраля в 12.00, в поселке Кадышево - 26 февраля в 11.00, в поселке Борисоглебское - 26 февраля в 14.30.

В Вахитовском и Приволжском районах зиму проводят 25 февраля в 13.00 у ДК «Мирный», а также 26 февраля в 11.00 в парке Сыртлановой и в 12.00 в Казанском зооботсаду.

На территории Кировского и Московского районов празднования развернутся на площадке у ДК «Юность» 25 февраля в 15.00, 26 февраля в 10.00 в лесопарковой зоне озера Лебяжьего, а также в 11.00 в жилом массиве Юдино у ДК железнодорожников.

В Советском районе проводы зимы устроят 25 февраля в жилом массиве Вознесенское в 12.00 и в жилом массиве Нагорный также в 12.00.

Организаторы праздника - Русское национально-культурное объединение РТ, мэрия Казани, Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.