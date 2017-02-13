Девушка отдала украшения и деньги жителям Волгограда, которые обещали снять порчу.

Жительница столицы РТ отдала 17 млн рублей за «снятие» порчи, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Суд признал виновными двух жителей Волгограда – 33-летнего Егора Богданова и 40-летнюю Лелю Лебедеву. Злоумышленники были обвинены в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам, а женщину к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Было установлено, что в июле 2016 года к 24-летней жительнице Казани подошли 2 человека. Богданов убеждал девушку, что на нее и ее родственников навели порчу. А Лебедева играла роль клиентки, которую спасли от порчи. Богданов вынудил девушку отдать ему украшения и деньги. Получив драгоценности и деньги на общую сумму 17 млн рублей, злоумышленники скрылись. Их задержали через месяц. Большую часть похищенного удалось вернуть потерпевшей.