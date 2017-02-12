Опасные места были найдены в Казани, Набережных Челнах, Елабужском районе, Нижнекамском районе, Заинске и Зеленодольске.
Казань: река Волга в районе поселка Победилово, а также возле Кировской и Ленинской дамб (≈55.797600 N ≈49.077856 E; ≈55.801794 N ≈49.101052 E).
Набережные Челны: река Кама в районе нижнего бьефа плотины (≈55.699102 N ≈52.271112 E).
Елабужский район: река Кама в районе села Тарловка (≈55.752753 N ≈52.326848 E).
Нижнекамский район: река Кама возле Березовой Гривы (≈55.585613 N ≈51.592358 E).
Заинск: Заинское водохранилище(55.306628 N ≈52.040779 E; ≈55.317789 N ≈52.053997 E).
Зеленодольск: река Волга в районе городской дамбы (≈55.827697 N ≈48.560100 E).
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