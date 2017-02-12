24-летний монтажник упал во время осуществления кровельных работ с высоты 15 метров.
Трагедия произошла вчера в Набережных Челнах. На стройке погиб рабочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.
Погибший занимался чисткой крыши от снега. Он был в каске со страховочным тросом. Трос оборвался, и мужчина упал с высоты 15 метров. От полученных травм он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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