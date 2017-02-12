Такую задачу поставил Президент РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.
Рустам Минниханов поставил задачу на ближайшую перспективу – собрать 3 млн т сахарной свеклы и не менее 4,5 млн т зерна. Лидер Татарстана отметил, что важно своевременно проводить обработку почвы. Также Президент РТ попросил уделять внимание созданию и восстановлению полезащитных лесных полос. Рустам Минниханов считает, что в данном вопросе важно опираться на научные разработки и современные технологии, предлагаемые вузами республики.
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