Сегодня в Казани открывается второй фестиваль татарской академической музыки имени Назиба Жиганова «Мирас».

Как рассказал организатор фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский, цель этого музыкального праздника - представить слушателям в новом, свежем прочтении произведения татарстанских композиторов разных поколений, которые отражают историю композиторской школы Татарстана. Новое исполнение татарской музыкальной классики направлено на популяризацию национальной академической музыки.

В рамках фестиваля пройдут три концерта. Сегодня будут звучать произведения самого Назиба Жиганова. За дирижерским пультом – Александр Сладковский. В субботу Рустем Абязов представит концерт «Оркестровые вехи татарской музыки. Зрители услышат сочинения С. Сайдашева, А. Ключарева, М. Музафарова, А. Миргородского. А в воскресенье – мировая классика – шедевры Г. Свиридова, П. Чайковского, Р. Вагнера, Ж. Бизе, Р. Яхина, А. Хачатуряна. Дирижер Михаил Мосенков.