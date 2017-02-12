Злоумышленники скрывались в квартире на ул. Карбышева.
В Казани задержали зачинщиков драки со стрельбой, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Произошла ссора между двумя студентами одного из колледжей Казани и проходящей мимо компанией. Конфликт перерос в драку. Один из злоумышленников достал травматический пистолет и выстрелил в студентов, после чего компания молодых людей покинула место конфликта и скрылась в квартире на ул. Карбышева. Злоумышленников обнаружили и задержали. Пострадавших госпитализировали в РКБ.
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