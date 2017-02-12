Митинг, посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел вчера в Казани у памятника воинам-интернационалистам.

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отдают дань памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана, начатый 15 мая 1988 года в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании ситуации вокруг ДРА.

В военных действиях в Афганистане за 9 лет приняли участие более 2 тыс. солдат и офицеров из Казани. Около 300 из них были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», а 93 - орденом Красной Звезды. 34 казанца погибли, 108 человек получили ранения во время боевых действий в Афганистане. Память воинов-интернационалистов почтили участники тех сражений, активисты, простые казанцы, а также официальные лица города.

- К сожалению, время не остановить - нас, участников афганской войны, становится все меньше и меньше. Даже на открытии памятника воинов-интернационалистов было больше ветеранов. Сейчас гораздо меньше. Та война была испытанием для всех нас. Сейчас вспоминаю то время, когда в день мы теряли до десяти человек. С теми, кто вернулся домой, общаемся до сих пор. Ведь афганская дружба крепкая, - сказал начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ Валерий Миронченко.