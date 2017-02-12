Акция по популяризации световозвращающих элементов «Засветись от любви» прошла в Казани в День всех влюбленных. Площадкой для проведения мероприятия стал один из торговых центров.

Мероприятие является частью всероссийского социального проекта «Сложности перехода», направленного на повышение безопасности на дорогах, сообщает ИА «Татар-информ». Проходила она при поддержке ОГИБДД УМВД России по г.Казани.

Проект стартовал в десяти пилотных городах России. Основные принципы акции – пешеходный переход должен быть безопасным как для водителей, уступающих дорогу прохожим, так и для пешеходов, которые должны спокойно и безопасно перейти дорогу в разрешенном месте. В первую очередь это касается нерегулируемых пешеходных переходов, где нет светофоров.

Акция по популяризации световозвращающих элементов «Засветись от любви» связана с безопасностью пешеходов в темное время суток. В соответствии с ПДД при движении по загородным дорогам в темное время суток пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость водителям транспортных средств. Участки дорог, где нет освещения и тротуаров имеются в некоторых районах Казани. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов актуально и для города.

Акция призвана напомнить молодежи о том, что обезопасить себя на дороге можно с помощью световозвращающих элементов. Ведь именно молодежь активно передвигается по городу в темное время суток.

Световозвращающие элементы сейчас выпускаются в большом ассортименте – значки, брелки, различные подвески, браслеты, нашивки. Всем участникам акции были вручены световозвращающие значки.

Кстати, планируется к запуску масштабный проект, который позволит сделать световозвращающие аксессуары доступными и популярными среди жителей Казани и республики.