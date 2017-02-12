Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП.

В Авиастроительном районе света не будет с 9.00 до 15.00 по следующим адресам: ул. Тимирязева, 8, 10; ул. Челюскина, 2, 4/13.

В Вахитовском районе света не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Волкова, 3 (школа №5), 7/29; ул. Овражная, 13; ул. Старая, 4.

В Приволжском районе света не будет с 9.00 до 17.00 в поселке Салмачи на улицах: 2-я Центральная, Ак Чэчэклэр, Атнинская, Бердэмлек, Единения, Жемчужная, Зеленая, Камышлы, Лиственная, Молодежная, Овражная, Рябиновая, Стройная, Яркая).

Также электричества не будет с 8.00 до 17.00 в поселках: Вишневка (Акчарлак, Васильковая, Красивая, Пестречинская, Салмачинская), Вознесенское (улицы Бишек, Дубравная, Грачиная, Луговая, Парканат, Профсоюзная, Центральная), Константиновка (улицы Овощеводов, Хансувар), Радужный (улицы Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова), сообщается на сайте мэрии Казани.