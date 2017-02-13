В День всех влюбленных в Татарстане выявлено 19 нетрезвых водителей
Вчера, в День всех влюбленных, на территории Республики Татарстан было выявлено 19 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД МВД по РТ. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 23 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 26 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 355 фактов игнорирования ремней безопасности.
Читайте также
Новости партнеров
Loading...