7 февраля в Зеленодольске впервые в истории города стартовало первенство России, а также Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.



Соревнования на таком уровне в Зеленодольске еще не проводились, и так много звезд тяжелой атлетики, чемпионов мира и Европы, город еще не видел. Тяжелоатлеты намеревались не только выявить сильнейших, но и пройти отбор на предстоящий чемпионат Европы.

Многие уже привыкли, что самым спортивным городом и в республике, и в России считается Казань. Но на этот раз было решено провести Кубок России не в столице РТ, а в другом городе республики. Федерации ни разу не пришлось пожалеть об этом решении. А ведь город принимал последовательно и первенство России, на котором выступал наш ближайший резерв, и Кубок России среди взрослых, куда съехались лучшие на сегодняшний день тяжелоатлеты страны.

Всего в Зеленодольск приехали 37 мужских и 35 женских команд из 49 регионов России - 109 мужчин и 94 женщины.

Президент российской федерации Михаил Агапитов был весьма доволен увиденным, подчеркнув, что его искренне обрадовал тот факт, что интерес к тяжелой атлетике в нашей стране возрождается. И Зеленодольск сумел провести столь масштабные соревнования на высоком уровне.

Отметим также, что по ходу соревнований велась и онлайн-трансляция. Победителями стали в итоге те спортсмены, на которых и рассчитывали специалисты. Татьяна Каширина, Вячеслав Яркин, Сергей Петров,Татьяна Алеева, Анастасия Романова, Артем Окулов подтвердили свой высокий класс.

Теперь 10 спортсменов по итогам Кубка России будут вызваны на тренировочные сборы команды России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите. У мужчин в список кандидатов отобраны тренерским штабом Феликс Халибеков, Олег Чен, Вячеслав Яркин, Сергей Петров, Артем Окулов, Адам Малигов, Егор Климонов, Максим Шейко, Давид Беджанян и Руслан Албегов.