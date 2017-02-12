17 февраля в Казани состоится ежегодный фестиваль молодых музыкантов имени Мстислава Ростроповича.

С этого года фестиваль имени великого музыканта, дирижера, педагога приобрел статус всероссийского и впервые пройдет в малом зале Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова.

Автор проекта, его вдохновитель - известная виолончелистка Лариса Маслова. По ее инициативе с 2008 года в Казани проводится фестиваль юных виолончелистов им. М.Ростроповича. Учредители и организаторы фестиваля - Министерство культуры РТ, Казанская государственная консерватория им. Н.Жиганова, Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства.

- В нашем фестивале принимают участие ребята из музыкальных школ, средних специальных школ, училищ и даже студенты первых курсов консерватории, которым еще не исполнилось 20 лет, - рассказала Лариса Маслова. - Приедут музыканты из Москвы, Волжска и городов Татарстана. Конечно, уровень подготовки у всех разный. Одно дело, когда ребенок из музыкальной семьи, учится в спецшколе при консерватории и знает, что музыка - это его основное призвание. Другое дело, когда родители далеки от искусства, совсем не знакомы с виолончелью. Их дети еще не определились в выборе своего любимого инструмента и общаются с ним только два раза в неделю на уроках в музыкальной школе. Таким ребятам намного сложнее, но они молодцы! Благодаря своему трудолюбию и заинтересованности они оттачивают свою концертную программу и добиваются больших успехов.

- Виолончель - это скорее сольный инструмент или она гармоничнее звучит в ансамбле, с оркестром?

- Виолончель универсальна. Ей подвластна музыка разных эпох, стилей и жанров. Многие классики с удовольствием сочиняли специально для виолончели: Бах, Вивальди, Бетховен, Чайковский и другие. И это не случайно, потому что у нее живой, мягкий, красивый тембр, очень близкий к тембру человеческого голоса. А голос - самый совершенный музыкальный инструмент!

Виолончель прекрасно может звучать и одна, и в оркестре. Но есть опасность, что оркестр может заглушить ее. Скрипке в этом плане проще - ее звук намного выше, он поднимается над звучанием всего оркестра. Композитору, аранжировщику и виолончелисту требуется большое мастерство, талант, чтобы голос виолончели не затерялся в общем звучании разных инструментов. Это важная и сложная задача, поэтому на фестивале ребята представляют не только сольные выступления, но и произведения, где виолончель звучит вместе с другими инструментами, - в дуэтах, трио, квартетах, ансамблях.

- Лариса Владимировна, вы сказали, что раньше сочинялось много выдающихся произведений для виолончели. А современные композиторы пишут для этого инструмента?

- Конечно! Грех жаловаться на отсутствие музыки для виолончели. Композиторы всего мира - Астор Пьяццолла, София Губайдулина, Альфред Шнитке и многие другие - обращаются к этому благородному инструменту. В Казани тоже пишут, и я с удовольствием исполняю эти произведения. Счастлива, что многие наши маститые и молодые композиторы - Ренат Еникеев, Анатолий Луппов, Ильгам Байтиряк и другие - сочиняют свои виолончельные опусы специально для меня.

Кстати, в 1989 году я составила и исполнила антологию татарстанской виолончельной музыки. Это был цикл из четырех сольных концертов, в которые вошли сочинения для виолончели композиторов Татарстана с 30-х по 90-й год XX века. С тех пор появилось много талантливых произведений, и было бы замечательно возродить этот проект и записать новую музыку.

Справка

Лариса Маслова - народная артистка РТ, 35 лет проработала в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая, в данное время - педагог музыкальной школы №5. В 2006 году стала лауреатом республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина, культура и духовность». Имя Ларисы Масловой включено в Татарский энциклопедический словарь и энциклопедию «Лучшие люди России» (2008 г.). Является составителем и редактором сборников произведений для виолончели и фортепиано. Она сыграла свыше 6 тыс. концертов в различных уголках бывшего Советского Союза и нынешней России.