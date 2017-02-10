В зале Дома дружбы народов Республики Татарстан в минувшую субботу яблоку негде было упасть. Здесь состоялись открытие и первое отделение фестиваля русской хоровой музыки. Второе отделение прошло на следующий день в Дербышках.



Фестиваль носит имя Александра Васильевича Коткова, замечательного музыканта, который был основателем и руководителем хора Дворца культуры имени Саид-Галиева в Дербышках. Вот уже четверть века фестиваль зовет на встречу с русской песней и неизменно собирает большое число ее почитателей.

Открыл программу камерный хор Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой. Хор имеет неповторимое лицо и верных поклонников, которые сопровождают его всюду, где он выступает. «Ой ты, степь широкая», «Ой ты, Волга-матушка» - признаются в любви к российским просторам исполнители, да и дирижирующая своими подопечными Миляуша Амировна не сдерживает эмоций. Русская песня близка всем сидящим в зале, независимо от веры и национальности. Ведь в нашей республике дружно живут представители многих народов, а русская песня объединяет нас и в праздники, и в будни.

Рядом со мной сидят в основном женщины. Тронута до слез красотой исполнения песен сидящая рядом Гульнара, ждет появления на сцене своих земляков из Болгара Васима, наслаждается выступлением артистов Роза. «Ой ты, рожь, хорошо поешь», - затянул хор, а на большом экране сменяются картины родной природы - поля, перелески, озера и реки.

Этот фестиваль проводится не как конкурс, он собирает лучшие коллективы из разных районов нашей республики. Каждый коллектив исполняет по три песни. Перед глазами меняются, как в калейдоскопе, наряды исполнителей: то голубые, то красные с золотом сарафаны, разной формы и цветов кокошники, расшитые бисером.

Коллективы состоят в основном из 6 - 8 участников, хор Таминдаровой самый большой. Хореографические ансамбли привносят в это царство песни свою энергетику. Стройные девчушки выплясывают танец «Самовары» в костюмах под хохлому, хор девочек-подростков задорно исполняет песню «Подай балалаечку».

Среди участников фестиваля было немало детей, и это радует. Будет кому нести по жизни любовь к русской песне, в которой живет душа народа, и песня эта никогда не должна закончиться. В зале на зрительских местах вижу ребятишек, сидящих в казачьих черкесках. Но вот и их приглашают на сцену. Группа выглядит очень живописно. Маленькие, которым лет по 7 - 8, в черкесках, пареньки постарше в красных рубахах и сапогах. На некоторых папахи - эти ребята будут джигитовать с саблями в танце. Девочки-подростки с венками из цветов на голове. Это хор из Спасского района, из города Болгара. Моя соседка гордится земляками. Она живет в Казани уже 50 лет, а за своих переживает.

Молодых исполнителей сменяет хор казаков вполне взрослого возраста. Те же удаль и стать и переданная через песню вера, что Россия не пропадет в трудный час, ее отстоят, как всегда это бывало прежде.

Рядом садится участница фестиваля из Кукморского района. На сцене ее ансамбль сменился следующим коллективом, а песня исполняется та же самая. Только звучит все равно по-другому. Многие песни пришли на сцену с посиделок и вечерок, оказались к месту. А вот вернутся ли снова в народ? Этот вопрос к молодым. «Вы поете песни вместе с родителями, близкими на праздниках?» - спрашиваю я молодежь из Болгара. «Иногда поем», - отвечает мне за всех одна участница хора. А со сцены уже звучит «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь... Ты веками непонятна чужеземным мудрецам».

«Да мы и сейчас им непонятны», - промелькнуло в голове. Ее, эту песню, надо петь чаще, чтобы звучала отовсюду. «А еще исполнили бы «Хотят ли русские войны?» - словно читая мои мысли, шепчет соседка справа. Вот так мы отвечаем на всякие санкции - песней! Объединяющая всех музыка звучала четыре часа, а зал не уставал аплодировать.

Вечер закончился, на следующий день участникам еще предстояли выступления во Дворце культуры имени Саид-Галиева в Дербышках, где работает постоянный участник фестиваля - народный хор «Русская песня», основанный Александром Котковым.

20 коллективов выступили на сцене Дома дружбы народов РТ. Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, председатель МОО «Казанское русское национально-культурное объединение» Ирина Александровская подвела итог - праздник состоялся. Впереди Масленица, День защитника Отечества, Восьмое марта - без песни никуда. Как и без веры, надежды, любви, без всего, что объединяет и сплачивает наш народ.