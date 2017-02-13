Со вступлением в силу закона о регистрации (№218-ФЗ) и внесением изменений в закон о долевом строительстве (№214-ФЗ) увеличился перечень документов, которые должна представить строительная организация, желающая принять участие в долевом строительстве.



Как пояснила начальник отдела государственной регистрации недвижимости юридических лиц и договоров долевого участия Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Сайфеева, в настоящее время для государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, наряду с разрешением на строительство, проектной декларацией, планом создаваемого объекта, договором страхования либо договором поручительства застройщик обязан представить заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве. Данное заключение выдается уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства. В Казани, например, это управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

- Обращаю внимание, что срок действия выданного застройщику заключения о соответствии составляет 60 дней с момента выдачи до дня представления договора, заключенного с первым участником. По истечении данного срока регистрация первого договора долевого участия производиться не будет, - подчеркнула Лилия Сайфеева. Если управление жилищной политики по каким-либо причинам отзовет заключение о соответствии, государственная регистрация договоров будет приостановлена.

При этом на орган регистрации, то есть Управление Росреестра по Республике Татарстан, возлагается обязанность в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства граждан, являющихся участниками долевого строительства, на строительство (создание) многоквартирных домов направить данную информацию участникам долевого строительства, являющимся стороной данных договоров.

На государственную регистрацию последующих договоров застройщик обязан представлять договор страхования или банковского поручительства, если соответствующий договор заключен в отношении каждого участника долевого строительства.

Что касается сроков государственной регистрации первого и последующих договоров долевого участия, то теперь он составляет 9 рабочих дней с даты приема документов многофункциональным центром.

Еще одно важное нововведение - в случае, если застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства и соответствует требованиям, предусмотренным законом к застройщику, участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора долевого участия во внесудебном порядке, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Республике Татарстан.