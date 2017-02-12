На развитие ипотечного кредитования в России в 2017 году оказывают влияние сразу несколько факторов, считают эксперты РЭУ им. Г.В.Плеханова. В первую очередь среди них можно выделить инфляцию.

По данным Центрального банка, темпы прироста потребительских цен в декабре 2016 года к соответствующему месяцу предыдущего года составили 5,4%. Таким образом, вполне реально достижение цели по инфляции в 4% к декабрю 2017 года. Однако для создания базы формирования «длинных» денег в целях ипотечного кредитования, по словам экс-министра финансов РФ, главы совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, инфляция должна быть на уровне 2 - 2,5%.

О перспективах ипотечного кредитования высказалась профессор кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Наточеева:

- Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 10 процентов, и факторы к ее снижению раньше марта 2017 года не просматриваются, во-первых, потому что в январе выплачивается единовременная компенсация пенсионерам, во-вторых, ежемесячная индексация пенсий способствует росту инфляции. Но Центральный банк допускает уменьшение ключевой ставки до 8 процентов во втором квартале 2017 года, что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотечному кредитованию.

Общие тенденции развития российской экономики свидетельствуют о восстановлении роста ВВП. По данным Центрального банка, в 2017 году прогнозируется рост ВВП в пределах 0,2 - 0,6%, а в 2018 - 2019 годах - на уровне 1,7 - 2,5%. Это в первую очередь связано с повышением цены на нефть марки Brent в первом квартале в среднем до 53 долларов за баррель, во втором - до 56 долларов за баррель. Увеличение стоимости черного золота стало следствием снижения объема его добычи странами Персидского залива (прежде всего речь идет об ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейте) и связано с мировыми тенденциями по изменению цены на марку Brent. Что касается марки Urals, то, по прогнозам регулятора, она будет стоить около 60 долларов за баррель и не упадет ниже 40 долларов за баррель. Это положительно скажется на курсе национальной валюты как основного кредитного ресурса ипотеки.

Уровень реальных доходов населения в 2017 году будет повышаться вследствие того, что Центральный банк проводит сберегательную денежно-кредитную политику с сохранением заработных плат и реальных доходов, однако темпы восстановления и роста последних прогнозируются невысокие- чуть выше нуля, особенно в государственном секторе. Данный фактор может неоднозначно отразиться на объемах ипотечного кредитования.

Для поддержания его темпов правительство приняло решение о продлении программы поддержки ипотеки до 1 марта 2017 года. Однако в нее были внесены некоторые изменения. Во-первых, расширились категории заемщиков, которые реструктурировали задолженности по ипотечному кредитованию; во-вторых, остаток суммы кредита для государственной поддержки реструктуризации ипотечного долга был увеличен с 10 до 20% от стоимости недвижимости. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию разработало электронную закладную и новый ипотечный продукт - «Фабрика ипотечных ценных бумаг» с гарантией АИЖК.

Средние ставки по данному виду кредитов в настоящее время находятся на уровне 11 - 13%, в среднем - 12,7%. Ипотека с государственной поддержкой выдается в среднем по ставке 12% годовых. Выпадающие доходы банковского процента субсидируются за счет бюджетных средств по следующей формуле: ключевая ставка регулятора плюс 2,5 процентного пункта при внесении первоначального взноса не ниже 20% от стоимости недвижимости сроком на 25 - 30 лет.

В целом можно сделать вывод, что ипотечное кредитование в 2017 году будет развиваться более эффективно и выгодно как для банков, так и для их клиентов, чем за соответствующий период прошлого года.