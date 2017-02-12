Сделано много, а предстоит сделать еще больше - казанские депутаты начали отчитываться перед своими избирателями за работу, проведенную в 2016 году.



Корреспондент «Казанских ведомостей» узнала, что хорошего произошло за прошлый год в Кировском и Московском районах, побывав на встрече вице-мэра Казани, депутата Казанской городской Думы Евгении Лодвиговой. Вместе с ней ответ перед населением держали представители районной администрации, управляющей компании и полиции.

Как заместитель главы города Евгения Лодвигова в своем отчете в первую очередь рассказала о работе гордумы в целом. Основные направления, по которым ищут решение проблем избранники казанцев, традиционны - трудовая занятость населения, дорожно-транспортное обслуживание, работа предприятий городского ЖКХ, благоустройство Казани, а также воспитание и досуг детей и молодежи.

Евгения Лодвигова особый акцент сделала на социальную направленность работы казанских депутатов. По словам вице-мэра, благодаря настойчивости народных избранников из городского бюджета выделено 730 млн рублей на социальные нужды населения - доплаты приемным семьям, бесплатное горячее питание детей из малообеспеченных семей, выплату компенсации родительской платы за содержание детей в детских садах и многое другое. В полном объеме были профинансированы социально значимые расходы: заработная плата работников бюджетной сферы, коммунальные платежи, расходы на питание, медикаменты, а также компенсации, субсидии, льготы отдельным категориям граждан города.

- Вместе с тем перед нами еще стоит ряд острых проблем, на решение которых будут направлены наши усилия в текущем году, - заявила вице-мэр. - Существенным остается уровень недоремонта жилья, наличие аварийных домов, остаются не до конца решенными вопросы обеспечения доступности многоквартирных домов для маломобильных категорий граждан.

В 2016 году в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Казани отремонтировано 165 домов, из них 36 по Кировскому и Московскому районам. Также капитально отремонтировали 17 школ, 3 детских сада, еще столько же построили. По словам Евгении Лодвиговой, в ее округе в 2017 году капитально отремонтируют школу №65 и гимназию №17.

- Наше пристальное внимание направлено на вопросы повышения качества жилищно-коммунальных услуг, капитального ремонта жилого фонда, благоустройства внутридворовых территорий, строительство и ремонт дорог, - заявила Евгения Лодвигова. - Депутаты, каждый в своем округе, контролировали работу строителей, общались с жильцами, проверяли качество проведенных работ, оперативно решали вопросы по устранению замечаний горожан.

В 2016 году в Казани продолжали благоустраивать придомовые территории. За это время приятные изменения произошли на пяти дворовых территориях, охвативших 25 домов. По 82 адресам был проведен ремонт внутриквартальных проездов дворовых территорий. 18 из них относятся к Кировскому и Московскому районам.

Ежегодно вводятся в эксплуатацию дворы с новым оборудованием - детскими игровыми комплексами, игровыми элементами. Продолжилась установка видеокамер на придомовых территориях для обеспечения безопасности жителей. Для автомобилистов во дворах создали более 3 тыс. дополнительных парковочных мест.

Получила свое решение и давняя дорожная проблема Казани - отремонтировали 20 городских дорог, по которым проходят маршруты передвижения школьников. Четыре из них - улицы Кировского и Московского районов: Северо-Западная, Енисейская, Центральная, проезд от улицы Химической до поселка Новониколаевского.

Особая гордость казанских депутатов - возрождение старых и строительство новых зон отдыха горожан. В 2016 году продолжилась программа ремонта городских парков и скверов. В Казани был заложен и открыт новый полноценный парк - Горкинско-Ометьевский лесопарк. В Московском районе завершена вторая очередь реконструкции парка Урицкого, благоустроен парк Петрова. Начата экологическая реабилитация систем озер Лебяжье и пруда Адмиралтейский.

О планах развития Кировского и Московского районов на 2017 год рассказал заместитель главы районной администрации Ирек Арсланов. Он наметил три основных направления - капремонт жилого фонда, ремонт и благоустройство дворов, а также капитальный ремонт дорог.

В этом году в Казани отремонтируют 247 казанских многоквартирных домов на сумму 1,5 млрд рублей. Капитальный ремонт будет в 35 домах Кировского района и 64 домах Московского.

2017 год станет завершающим для программы капремонта школ по той простой причине, что все старые учебные заведения в этих двух районах будут отремонтированы, заявил Ирек Арсланов.

- Мы постепенно переходим на дошкольные учреждения, и в 2017-м, а также в последующих годах все внимание переключится на детские сады, - говорит замглавы.

Продолжится благоустройство парков. Большая работа предстоит в лесопарковой зоне «Лебяжье». По словам Ирека Арсланова, в 2016 году была построена насосная станция с водоводом, теперь предстоит заняться высыхающими озерами - предполагается углубить их на 4 метра, наполнить водой и благоустроить береговые территории.

1 сентября должна завершиться третья и последняя очередь реконструкции парка Урицкого.

- Будут проведены комплексные работы с ЦКС «Московский», - говорит представитель районной администрации. - Строители приступят к ремонту здания культурного центра.

Конечно же, не обошлось без вопросов от жителей. В частности, горожане интересовались, когда можно будет заниматься на новых спортплощадках в парке Урицкого и почему они закрыты на ключ.

- Спортплощадки откроются совсем скоро, - заверил Ирек Арсланов. - Но попасть на них будет не так просто. Ключ от площадок будет находиться у вахтера ЦКС «Московский», который он выдаст в залог на удостоверение личности. Весной в парке откроют и общественные туалеты. Сейчас решается вопрос с финансированием.

Собравшихся также интересовала судьба площади на разъезде Восстания, где раньше был стихийный рынок. Точного ответа, что там будет, никто не дал. Собственник, который выкупил эту территорию, намеревался построить на ней предприятие фастфуда, но против выступают родители близлежащих школ.

Помимо прочего, казанцы обратили внимание депутатов на то, что в доме, где открылся подростковый клуб «Кеды», четыре магазина, в которых продают спиртные напитки, в том числе и магазин разливных напитков. Этот сигнал на карандаш взял прокурор Московского района Казани Павел Шамов.

- К сожалению, в районе чрезвычайно много рюмочных, пивных и прочих питейных заведений, где можно купить разливные спиртные напитки. Мы будем проверять их с позиции законодательства, - заявил Павел Шамов.