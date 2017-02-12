В рамках рабочей поездки в Татарстан Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин посетил 13 февраля технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Гость и сопровождающие его лица посетили расположенный здесь же бизнес-инкубатор, а также ознакомились с деятельностью ИТ-компаний - резидентов ИТ-парка.



Пояснения для презентации ИТ-парка давал заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Вячеслава Володина сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие.

Вячеславу Володину рассказали о таких проектах, как «Электронное правительство», «Электронный документооборот», система «Народный контроль» и другие.

Также ему была представлена информационная система «Автодория» - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для измерения скорости движения транспортных средств путем вычисления времени, за которое они преодолели расстояние между установленными вдоль дороги регистраторами. Таким образом система «Автодория» решает задачу контроля скорости движения транспортного средства на протяженных участках дорог и побуждает водителей следить за скоростью своего автомобиля на всем пути следования. Оборудование, обеспечивающее контроль скорости транспортных средств на автодорогах, уже установлено в 14 регионах России, в том числе в Москве, Московской области и Татарстане.

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин назвал систему непрерывного контроля скоростного режима на дорогах с использованием современных информационных технологий заслуживающей внимания.

Вячеслав Володин в ходе посещения технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парка» в Казани также положительно оценил представленную ему систему «Народный контроль». По его словам, система интересна тем, что позволит депутатам контролировать работу своих приемных в субъектах федерации и постоянно находиться на связи с избирателями.

«Мы должны решить задачу контроля работы приемной депутата по обращениям граждан, фиксации всех обращений, - сказал, в частности, Вячеслав Володин. - Важно, чтобы депутат, находясь в Госдуме, видел, как работает его приемная, как рассматриваются обращения граждан. Депутат может начинать утро с контроля за исполнением обращений граждан, не терять связи с регионом».

Вячеслав Володин также отметил, что сегодня есть необходимость появления в Госдуме РФ программного средства, которое позволит контролировать пошагово прохождение законопроектами разных инстанций - от их внесения до принятия.

В рамках рабочей поездки в Татарстан Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Университет Иннополис, где провел встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом, сообщается на сайте Президента РТ.

Его сопровождали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и депутаты Госдумы РФ.

Открывая встречу, Рустам Минниханов подчеркнул, что «Университет Иннополис является главным козырем ИТ-города». В ближайшей перспективе число студентов планируется довести до 5 тысяч, параллельно развивать сопутствующую инфраструктуру.

«Сегодня мы стоим на грани больших преобразований. Весь мир горячо обсуждает тему грядущей четвертой промышленной революции. Наша страна также активно следит за этими вопросами и вносит свой вклад», - отметил Президент РТ.

Далее состоялась беседа с учащимися и преподавателями университета в формате «вопрос - ответ».

В частности, Вячеслав Володин обратил внимание на вопросы, возникающие при развитии и использовании робототехники и искусственного интеллекта. «Мир скоро столкнется с необходимостью комплексного правового регулирования этой сферы.

Системное и профессиональное обсуждение этого вопроса и выработку соответствующих правовых позиций необходимо начать и в России», - уверен он.

Вячеслав Володин сообщил, что при Председателе Госдумы будет создан совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Спикер отметил, в состав новой структуры войдут ведущие эксперты ИТ-отрасли, включая представителей Университета Иннополис, которым предстоит совместно определить круг задач и заняться их решением.

Также Председатель Госдумы сказал о необходимости внимательного изучения предложения Президента Татарстана Рустама Минниханова относительно целесообразности распространения льготного тарифа страховых взносов, уплачиваемых территориями опережающего развития, и на инновационные компании, расположенные в Иннополисе. Так, если стандартная ставка равна 30%, то в отношении ТОР она снижена до 7,6%.

«Этот вопрос требует обсуждения», - добавил Володин. При этом он считает безусловным приоритетом поддержку отечественных компаний в сфере IT-технологий и программных продуктов.

Помимо темы информационных технологий в ходе встречи поднимался и ряд других вопросов. Так, Рустам Минниханов рассказал о специфике новой программы развития общественных пространств, реализуемой сегодня в республике.

«Мы первый год начинали с благоустройства парков и скверов, потом шла защита водоохранных зон. В этом году мы объединили эти две программы в одну и назвали «Развитие общественных пространств». Сюда входят и набережные, и парковые зоны, и центральные пешеходные улицы, и придомовые территории, - пояснил он. - Наш опыт в данной области сегодня перенимает Министерство строительства и ЖКХ России, а многие татарстанские наработки уже используются в других регионах страны».

Рустам Минниханов подчеркнул, что ни один из проектов благоустройства общественной зоны отдыха не реализуется без предварительного согласования с населением. «Граждане активно участвуют в этих процессах, и их пожелания для нас всегда в приоритете», - подытожил Президент РТ.