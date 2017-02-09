За сутки с улиц столицы РТ вывезено 6 тыс. 300 тонн снега.

По данным Гидрометцентра РТ, с 14 по 19 февраля РТ будет находиться под влиянием активного североатлантического циклона и его фронтальных разделов. Эти обстоятельства спровоцируют ухудшение погодных условий. В период с 14 по 19 февраля выпадет половина месячной нормы осадков. Отметим, что за минувшие сутки с улиц Казани было вывезено 6 тыс. 300 тонн снега. Было задействовано 587 единиц специальной техники и израсходовано 758 тонн противогололедных материалов.

Комитет внешнего благоустройства города рекомендует автолюбителям быть внимательными, соблюдать ПДД и по мере возможности отказаться от использования личного транспорта в данный период времени.