Футболист казанского «Рубина» в последний день второго испанского сбора в межсезонье провели контрольный матч с китайским клубом «China Fortune» и победили - 3:1.

На поле вышли те, кто не играл против московского «Спартака» накануне, и те, кто имел мало игровой практики. Первый тайм прошел при преимуществе казанцев, но ни Лестьенн, ни Ткачук, ни Канунников забить не смогли.

А во втором тайме после двух рикошетов у ворот китайцев Денис Ткачук вовремя оказывался в нужном месте - 2:0. Китайцы счет было сократили (2:1), но последний гол в матче пришелся все же на «Рубин» - после подачи Ахметова с углового Билялетдинов забил мяч ударом головой - 3:1.