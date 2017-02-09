Данный билет будет существовать в виде пластиковой карты.

С этого года государственные и муниципальные библиотеки Татарстана переходят на электронную форму работы. Посетители библиотек получат единый читательский билет, который будет действовать на территории всей республики.

Читательский билет будет оснащен персональным штрих-кодом. Также пользователю будет выдан логин и пароль, чтобы обеспечить доступ к личному кабинету портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» и бесплатному Wi-fi в государственных и муниципальных библиотеках РТ, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.