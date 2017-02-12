Также планируется реконструкция еще четырех спортивных площадок Татарстана.

Всего на реконструкцию 5 спортивно-тренировочных площадок будет потрачено 517 млн рублей. Соответствующий государственный контракт был размещен ГКУ «Главинвестстрой РТ» (ГИСУ). Реконструкции подлежат следующие объекты: стадион «Динамо» в Матюшинском сельском поселении (145,2 млн рублей); молодежный центр «Волга» (120 млн рублей); детско-юношеская спортивная школа по стендовой и пулевой стрельбе в Введенской Слободе (124 млн рублей); площадка на Центральном стадионе в Казани (107 млн рублей); площадка на стадионе «Трудовые резервы в Казани (19,3 млн рублей).

Отметим, что в 2017 году запланировано строительство 120-ти спортивных площадок и 11-ти модульных лыжных баз, с общим объемом финансирования в 427, 5 млн рублей.