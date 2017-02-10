Учащиеся Казанской цирковой школы двенадцатилетняя Екатерина Юдина и тринадцатилетняя Элина Зеленова завоевали почетное третье место на самом престижном цирковом фестивале «Новое поколение» в Монте-Карло. В конкурсе приняли участие более 120 юных артистов из 16 стран мира. Награды победителям вручила Ее Высочество принцесса Монако Стефания.

Екатерина и Элина представили в Монте-Карло воздушную акробатику на двух трапециях. Их красивейший, сложнейший номер покорил и профессиональное жюри, и зрителей. Номер действительно можно назвать уникальным. Такое пробовали делать лишь однажды профессиональные артисты легендарного Цирка дю Солей. Здесь важно не только точно и четко исполнять сальто, пируэты, другие акробатические элементы на раскачивающихся под куполом двух трапециях, но и делать это синхронно. Смелые, пластичные, артистичные Катя и Элина под руководством своих наставников - балетмейстера и постановщика номера Светланы Шараповой и художественного руководителя Казанской цирковой школы Ильдара Игумнова - взяли очень высокую планку и показали высший пилотаж.

Уже на следующий день после возвращения из Монте-Карло Катя и Элина были в цирке на тренировке. Мы встретились с ними и поздравили с заслуженной победой.

- Самое сложное - синхронно качаться на трапециях. Но и высоты немного побаиваемся, хотя есть страховка, и она придает уверенности. Особенно страшно было сначала. А сейчас в воздухе работать очень нравится. Это красиво, интересно, зрелищно, - поделились впечатлениями Катя и Элина. - А еще мы погуляли по Монте-Карло, побывали в парке роз, в горах. Там очень красиво, а в горах необычайно низкие облака. С балкона нашего номера в отеле открывался великолепный вид на море, горы…

- Фестиваль в Монте-Карло - самый престижный конкурс циркового искусства. Это как Олимпийские игры для спортсменов. Оргкомитет и лично принцесса Монако Стефания очень тщательно отбирают номера, - рассказал Ильдар Игумнов. - Катя и Элина показали свой номер на отборочном туре, который проходил в Москве в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Когда принцесса Стефания увидела этот номер, она сразу пригласила девочек на фестиваль. Кстати, за последние несколько лет ребята из нашей цирковой школы уже пятый раз участвуют в этом фестивале, и ни разу они не возвращались из Монте-Карло без приза.

- А кто занял первые два места?

- Китайцы, и в этом нет ничего удивительного. Цирк - это национальная идея Китая. Вся страна работает на цирк. Если ребенок попал в цирковую школу-интернат, он практически становится кормильцем семьи, потому что государство платит родителям учеников цирковых школ хорошие деньги. Мамам и папам разрешается навещать ребенка всего два раза в год. Система обучения в этих школах-интернатах жесткая, дисциплина железная. В 6 утра подъем, кросс, потом занятия по общеобразовательным предметам - там их всего 5 - 6, только те, что пригодятся в жизни. Все остальное время - тренировки. Дети занимаются по 12 часов в сутки. А у нас занятия всего три раза в неделю по несколько часов. Но мы так построили работу в школе, что наши ученики добиваются замечательных результатов. У нас занимаются около 200 ребят от 5 до 14 лет. Под руководством опытных тренеров они постигают азы гимнастики, воздушной акробатики, эквилибристики, жонглирования, других цирковых жанров и становятся универсальными артистами, потому что настоящий артист цирка должен уметь все.