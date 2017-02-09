В казанской татаро-английской гимназии №16 состоялось интерактивно-образовательное мероприятие, посвященное развитию финансовой грамотности школьников.

Семинар проводился для учеников 9 - 10-х классов в рамках республиканского проекта «Кадровый резерв». По словам участницы проекта Надежды Григорьевой, которая проводила в этот день мероприятие, образовательный процесс «Кадрового резерва» предполагает комплексное обучение учеников основам финансовой грамотности и навыкам правильного и безопасного использования финансовых инструментов.

Старшеклассники активно участвовали в дискуссиях, решали экономические задачи. На мероприятии были затронуты основные вопросы сферы финансовой грамотности. Ребята учились составлять модели расходования личных финансов, познавали принципы работы банков, тонкости управления электронными деньгами, нюансы в обращении с кредитами.

- Сейчас очень важно учить финансовой грамотности не только взрослых, трудоспособных граждан, но и школьников, - говорит Надежда Григорьева. - С помощью таких проектов учащиеся школы, вступая во взрослую жизнь, будут не только экономически грамотны, но и подготовлены к жизненным трудностям, связанным с экономической сферой. Знания помогут им избежать многих проблем.

Кстати

«Кадровый резерв» - уникальный молодежный проект, реализуемый РОО «Академия творческой молодежи РТ» на территории Республики Татарстан с 2009 года. За шесть лет было обучено порядка 1600 человек, реализовано 40 проектов и проведено 1500 социальных акций. Более 50 «резервистов» были приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, более 60 участников и финалистов проекта трудоустроились на предприятия промышленного и коммерческого сектора.