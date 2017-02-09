Скандальные задержания высокопоставленных чиновников по подозрению во взяточничестве, хищениях за последние полтора года стали событиями федерального масштаба и вызвали общественный резонанс.



Как выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наиболее адекватными мерами наказания для физических лиц и организаций, дающих взятки, наши сограждане считают наказание рублем, запрет занимать руководящие должности и выполнять госзаказы.

Размышляя о мерах наказания для людей, дающих взятки, 38% россиян в первую очередь назвали штраф. О запрете занимать руководящие должности сказали 28%, о тюремном заключении - 20%, о конфискации имущества - 19%.

В отношении организаций, уличенных в коррупции (даче взятки), штрафные санкции россияне также считают одной из самых подходящих мер (34%), но на первом месте все же предложение о полной проверке деятельности компании (37%). Тюремное заключение для руководителя организации в качестве наказания назвали 20% респондентов.

Данные опроса прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «В нашем обществе, как и во многих других, принятые нормы приличия не всегда совпадают с писаными законами. Есть поступки, крайне неодобряемые, но не запрещенные законом. Есть преступления, на которые многие россияне смотрят сквозь пальцы. По мере проработки законов социальные и юридические нормы сближаются. Возможно, когда-нибудь они будут совпадать, хотя не все жизненные ситуации и проблемы можно описать законами. Конечно, у каждого россиянина свои представления о допустимом и недопустимом. Они опираются на воспитание, жизненный опыт, характер. Но есть и общие, безусловные правила, например, не убий, не укради».



Опрос ВЦИОМ проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.