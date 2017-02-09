Пожалуй, ни одна болезнь не вызывает в человеке столько страха и ощущения беспомощности, как рак. Для многих это слово звучит как приговор. Но так ли это на самом деле? Как не довести болезнь до запущенной формы? Какую роль в профилактике онкологических заболеваний могут сыграть социальные сети и религиозные организации? Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Почему в Челнах такие высокие темпы роста рака

На данный момент в Татарстане на учете с онкологическими заболеваниями состоят 97945 пациентов. За прошлый год было выявлено 15545 новых случаев злокачественных новообразований. В структуре заболеваемости первое место занимает рак кожи, на втором месте рак толстой кишки, на третьем - онкология молочной железы. С каждым годом заболеваемость раком растет. В 2014 году онкологией был болен каждый 45-й татарстанец, в 2015-м - каждый 43-й, в прошлом году болезнь была выявлена у каждого 42-го жителя республики. Однако медики успокаивают и отмечают, что это, наоборот, нормально и даже хорошо: значит, выявлять рак стали лучше. Однако вызывает тревогу тот факт, что в нескольких городах республики - Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах - отмечаются высокие темпы роста заболеваемости онкологией.

- Хочу подчеркнуть, что в этих городах уровень заболеваемости раком не выше, чем в среднем по республике. Однако действительно, в последние годы там темпы прироста заболеваемости были выше, чем в целом в Татарстане и России. Это были молодые города, комсомольские стройки. Люди со всего Советского Союза в очень молодом возрасте приехали туда строить город, а потом работать. Еще 20 - 30 лет назад средний возраст жителей не достигал того уровня, чтобы болеть взрослыми болезнями - сердечно-сосудистыми, онкологическими. А сегодня население этих городов постарело. И там появились эти проблемы, - разъяснил ректор КГМА, главный онколог ПФО Рустем Хасанов. - В Германии, Швеции, Японии заболеваемость раком в два раза выше, чем в России, потому что там больше пожилых людей. Средний возраст жителей Швеции - 83 года и выше. Мы еще до этого возраста не доживаем. Поэтому у нас и общая заболеваемость ниже.

Ударим по раку религией и соцсетями?

Врачи привели данные, после которых становится понятно, насколько велика роль профилактики в спасении от рака. Причина 30% запущенных случаев - это отказ от обследований. Между тем, если онкология выявлена на первой стадии, то уровень излечения - 95 - 99%. Медики рассказали, что в плане осмотров с молодежью дела обстоят еще неплохо. А вот среди трудоспособного населения и пожилых людей не все так радужно.

- Прошлый год нам опять показал, что у нас неплохо обстоят дела с молодыми. А среди трудоспособного населения есть проблемы. Людям просто некогда дойти до поликлиники, врачей, некогда пройти обследование. Также хочу отметить, что 30 процентов причин запущенности - это отказ от обследований. И этим в основном грешат лица пожилого возраста. Поэтому мы говорим о том, что к профилактике необходимо привлечь и представителей религиозных конфессий для работы со старшим поколением, чтобы они осознавали свою ответственность перед родными и близкими людьми за собственное здоровье, - отметил главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдар Хайруллин.

Как же представители религии будут объяснять населению важность той же диспансеризации? Как такая инициатива будет реализована в действительности? Специалисты пообещали обсудить все эти вопросы в ходе круглого стола. А пока они остановились на значимости роли религиозных деятелей в ранней диагностике злокачественных новообразований.

- Речь идет о том, чтобы привлечь людей к тем же диспансерным осмотрам. Мы говорим о важности обращать внимание на свое здоровье, пока вы здоровы. Я думаю, любая конфессия об этом же и говорит: «Заботься о своем здоровье!» - подчеркнул Рустем Хасанов.

Действительно, для каждой возрастной группы населения имеются свои информационные каналы. Не секрет, что для молодежи это соцсети. В том числе и через них действуют медики - путем набора ставших популярными лайков и подписчиков. В различных социальных сетях открыты странички о здоровье, на которых размещаются материалы о профилактике рака, его раннем выявлении. Подобные группы сумели набрать более 7 тыс. подписчиков, около 14,5 тыс. лайков и репостов. По мнению докторов, такое самообразование должно помочь молодежи.

- Но главная цель - это не одноразовая кампания. Для нас, онкологов, важно, чтобы среди населения сформировалась культура раннего профилактического обследования. Приходить на осмотр надо на доклинической стадии, когда вы себя хорошо чувствуете и вас ничто не беспокоит. На стадии клинических проявлений степень развития этих заболеваний повышенная, - еще раз напомнил главврач Республиканского онкологического диспансера.