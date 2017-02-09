Каждый год от табака умирает около 6 млн человек, каждые шесть секунд - один человек. Табак убивает до половины употребляющих его людей. В 20-м веке курение стало причиной 100 млн случаев смерти. Это не очередные страшилки, а официальные данные ВОЗ.

Причем заядлые курильщики прекрасно знакомы с этими цифрами. О вреде курения они знают даже больше, чем те, кто с табаком незнаком. Однако любителей подымить почему-то не пугают последствия вредной привычки. Наоборот, они сами вам с радостью расскажут о действии никотина. А затем спокойно выйдут покурить. Если о своем здоровье курильщики не думают, то о кошельке хотя бы должны помнить. «КВ» решили выяснить, сколько денег казанцам не жалко тратить на сигареты.

Первым делом мы направились к курилке одного из казанских университетов. Четверо парней и две девушки гордо стояли на морозе ради того, что докурить свои заветные сигареты. К ним мы и обратились с вопросом, сколько рублей в месяц они тратят на табак. «А что, теперь деньги студентов-курильщиков у нас стали считать?» - с явным возмущением спросил один из молодых ребят: то ли мороз так агрессивно действует на людей, то ли курение так быстро выводит человека из равновесия. К счастью, стоявшие рядом оказались более разговорчивыми и дружелюбными.

- Я, например, за два дня выкуриваю одну пачку сигарет стоимостью 80 - 100 рублей. То есть в неделю в среднем трачу на курение 240 - 300 рублей. За месяц это получается около 1000 рублей, максимум 1500. На самом деле выходит не такая большая сумма, как многие представляют. Даже на одноразовое посещение кальянной уходит 600 рублей. Если бы сигареты стоили дороже - не менее 300 рублей за пачку, просто курил бы реже, но не бросил, - рассказал нам студент 4-го курса Артур.

Девушки, к нашему удивлению, тратят на табак значительно больше. Все дело в том, что покупают они сигареты более дорогой ценовой категории: супертонкие, с различными ароматами, хорошим фильтром, пониженной концентрацией никотина и смол, чтобы якобы здоровью вредить не так сильно. По крайней мере, дамы были в этом уверены. Пачка таких сигарет им обходится в среднем в 150 рублей.

- Чем больше учебных пар, тем больше сигарет уходит в день. Однако не всегда успеваешь между парами покурить: перерыв маленький, а до курилки идти далеко. Иногда приходится ждать окончания занятий. В день я курю семь-девять, пару раз могу поделиться с ребятами. На сигареты в месяц уходит от 2000 до 2500. А если считать траты на кальян, то это еще 2000 рублей минимум. Денег жалко, но каждый сам решает, что выбрать. Одни объедаются шоколадками, другие путешествуют, - поделилась студентка Марина.

На вопрос, откуда деньги на все это, она ответила, что приехала сюда учиться из другого города, родители высылают раз в месяц на траты плюс сама подрабатывает.

После общения со студентами решаем направиться к офисным работникам. Дождавшись обеденного перерыва, подходим к зданию одной из организаций. Ровно в 12 часов сотрудники выходят на улицу. Время пообщаться с нами нашли только два человека, остальные торопились на трапезу.

- Курим, но у нас здесь все строго со временем. До работы выкуриваем примерно две сигареты, одну в перерыв и после рабочего дня три-четыре. Мы выходим и заходим по карточкам, поэтому курить, когда захочется, не получается: руководство следит за этим, - рассказали 36-летний Мансур и 43-летний Ильназ. - Однако в выходные за день можем выкурить полпачки и больше.

Пачку сигарет каждый из них покупает за 110 - 130 рублей. Хватает ее на три дня. В месяц на курение тратят около 1500 - 2000 рублей.

Наконец мы решили выяснить, а сколько пенсионеры готовы отдавать денег за табак. После небольших раздумий направились за ответом к городской бане. И не ошиблись. Неподалеку от здания курили двое мужчин лет 65. Они рассказали, что количество выкуренных сигарет зависит у них от наличия денег.

- Есть 100 рублей - купим пачку и стараемся растянуть на три-четыре дня. На это дело у нас уходит не больше 800 - 1000 рублей в месяц. Я курю с подросткового возраста. В деревнях все курили, не от легкой жизни конечно. А молодежь сейчас балуется от безделья. Всегда вспоминаю выдержку отца: в день он курил строго один раз, после завтрака. Его пример мне доказывает, что с зависимостью можно бороться. Нас губит привычка, - подытожил дед Равиль (так представился мужчина).