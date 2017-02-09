В Казани организованы дополнительные площадки для реализации сельскохозяйственной продукции. Они работают по субботам с 7.00 до 12.00 начиная с 11 февраля.



Расположены дополнительные площадки за Чеховским рынком по ул. Достоевского, возле торгового комплекса «Ягодная слобода» по ул. Краснококшайской, 150/2 и в пос. Юдино перед Дворцом культуры железнодорожников по ул. Ильича, 1, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Кроме того, приобрести сельхозпродукцию казанцы могут ежедневно на 7 шатровых площадках по адресам: ул. Ю.Фучика, 72, ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12, ул. Дементьева, 7, на пересечении ул. Беломорской и Гудованцева, ул. Батыршина, 20 и ул. Лаврентьева, 10.