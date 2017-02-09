В 2016 году доля фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке республики по сравнению с 2015 годом уменьшилась в 3,8 раза - с 27,1% до 7,1%. При этом количество исследуемых проб в подозрительных продуктах увеличилось более чем в 4 раза - с 301 в 2015 году до 1321 в 2016 году.

Таким образом, как отмечают специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, можно говорить о стабильной тенденции к снижению количества выявленных фактов фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке Татарстана. Чаще всего факт фальсификации выявлялся в сливочном масле (50%), сыре (24%) и питьевом молоке (10%).

В целом за 2016 год Управлением Роспотребнадзора по РТ исследовано около 11,5 тысячи проб молочной продукции по различным показателям, характеризующим ее качество и безопасность. Результаты говорят о том, что удельный вес несоответствующей молочной продукции по микробиологической загрязненности снизился с 5,8% в 2015 году до 4,3% в 2016-м. Кроме того, в исследованных образцах молочной продукции не были обнаружены токсичные элементы, антибиотики, пестициды, генномодифицированные организмы (ГМО) и радионуклиды.

За 2016 год проверено 2155 объектов, занимающихся оборотом молока и молочной продукции. На особом контроле находится вопрос обеспечения доброкачественной пищевой продукцией детских образовательных и оздоровительных, социальных, лечебных учреждений. В течение 2016 года фальсифицированная молочная продукция выявлялась в 8 лечебных, 29 образовательных и летних оздоровительных учреждениях, в одной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья и в одном доме-интернате для престарелых и инвалидов. В прошлом году в 6,4% отобранных проб молочной продукции были обнаружены растительные жиры, в 2015 году - в 13% проб, в 2014-м - в 23% проб.

За выявленные нарушения при обороте молочной продукции Управлением Роспотребнадзора по РТ наложено штрафов на сумму более 6 миллионов рублей. Выданы предписания о приостановлении действия 18 деклараций о соответствии, а также прекращении действия 2 деклараций о соответствии, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам надзорной деятельности и лабораторных исследований в минувшем году изъято из оборота 379 партий молочной продукции объемом более 1,8 тонны в связи с несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре, наличием порчи. За 2015 год изъято 309 партий продукции объемом 3,6 тонны.