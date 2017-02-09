В День святого Валентина мы не смогли удержаться от обсуждения темы любви с нашим экспертом - специалистом по фэн-шуй, дизайнером интерьеров, членом Гильдии архитекторов и дизайнеров РТ Еленой Колесниковой.



Оказывается, в делах амурных играет роль не только случайная встреча или роковое стечение обстоятельств, но и правильная активизация зон любви в доме.

- Елена, что нужно сделать, чтобы в доме господствовала любовь?

- В год Петуха, который начался 4 февраля 2017 года и продлится до 4 февраля 2018-го, звезда любви, творчества и романтики прилетает в сектор мудрости на северо-востоке дома или квартиры. Главное для замужних и женатых, чтобы в секторе цветения персика, куда прилетела звезда любви, в жилище не было аквариумов или ваз с водой и цветами, так как наличие воды в этом секторе жилища стимулирует супружескую неверность. Если же у вас на северо-востоке квартиры обнаружится санузел или кладовка, то нужно искать этот сектор в спальне.

- Что и когда нужно делать для привлечения любви?

- Одинаково хорошо для всех будет, если в год Петуха поставить на северо-востоке жилища живые цветы - символ двойной удачи - или уточек-мандаринок. Незамужние дамы могут поставить на северо-востоке жилища искусственные пионы, картину с пионами или цветы в горшках. Тем, кто в поисках избранника, можно сделать фотоколлаж пары, где девушка похожа на вас, а мужчина - на мужчину вашей мечты. Замужним дамам я бы посоветовала поставить в этом секторе фото со своей половинкой, а женатым мужчинам - фото своей жены. Тем же, у кого кухня попадает под влияние звезды любви, можно приобрести для дома сервиз с пионами.

Для активации этой зоны фэн-шуй предполагает ритуалы, которые можно проводить только на растущей луне, так же как и приобретение предметов для них. В феврале луна начинает расти 26 февраля с 17.59. Тем же, кто не сможет провести ритуал в этот день, не стоит отчаиваться: активировать зону можно на протяжении двух недель, пока луна растущая.

- Выходит, просто активизируя эту зону, можно найти свою вторую половинку?

- Сама по себе активизация зоны не принесет гарантированного замужества, но будет стимулировать энергию женщины. Спустя время она заметит, что мужчины начинают уделять ей больше внимания, флиртуют с ней, возвращаются бывшие поклонники и восстанавливаются разрушенные отношения. Однако женщинам не стоит забывать, что не все мужчины достойны их внимания.

- Правда ли, что для совершенно одиноких людей существуют специальные ритуалы?

- Да, это так. Все зависит от года рождения человека. Направления света в доме или квартире определяются по компасу. Если вы родились в год Обезьяны, Крысы, Дракона, вам нужно поставить фигурку петуха на западе своей квартиры. Если вы родились в год Тигра, Лошади, Собаки, то нужно поставить фигурку кролика на востоке жилища. Если вы родились в год Змеи, Петуха, Быка, нужно поставить фигурку лошади на юге. Если вы родились в год Свиньи, Кролика, Козы, нужно поставить фигурку крысы на севере. Кроме того, всем знакам зодиака рядом с фигуркой нужно поставить вазу с водой, а в ней 1 - 3 веточки бамбука. Эта композиция привлечет счастливую любовь в вашу жизнь. Однако важно помнить: как только у вас сложились романтические отношения, вазу необходимо убрать. В противном случае появившиеся новые друзья могут разрушить уже сложившиеся отношения.