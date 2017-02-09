2017-й объявлен в России Годом экологии. А значит, крайне актуальной становится проблема свалок и утилизации мусора. От ее решения зависит уровень комфорта проживания граждан в городах и селах.



Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан поддержал инициативу по созданию в сети «Интернет» специализированного информационного ресурса svalki.net, посвященного реализации в Российской Федерации новых принципов организации обращения с коммунальными отходами.

Центром общественного контроля в сфере ЖКХ РТ в период с 10 февраля по 10 апреля 2017 года будет проведен опрос населения на тему появления, сортировки и уборки мусора на территории Республики Татарстан.

Цель опроса: выявить уровень информированности населения о проблемах, связанных с мусором, а также найти оптимальные способы утилизации мусора на территории Республики Татарстан. Задачей анкетирования является также формирование в людях чувства ответственности за окружающую среду и свое поведение, передает пресс-служба Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Для участия в опросе достаточно зайти на портал центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ по адресу: obcontrolrt.ru. В разделе «Документы» надо найти подраздел «Опросы». Посетителям сайта предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся проблем сбора и утилизации ТБО.