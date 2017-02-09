В начале февраля по Верхнеуслонскому району Татарстана прошел очередной марш памяти «Снежного десанта» из Казани.



На сей раз в нем участвовали юные бойцы «Снежного десанта» казанской гимназии №6 под руководством учителя Елены Чинилкиной и заведующего Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны НМ РТ в Казанском кремле Михаила Черепанова.

Главным пунктом марша было село Коргуза Верхнеуслонского района. Именно здесь были вручены извещения о восьми сельчанах, которые считались до сего дня пропавшими без вести. Извещения получили дети, сестры и братья, внуки погибших защитников Отечества.

Всего же только по Верхнеуслонскому району активистами ассоциации «Клуб воинской славы» под руководством директора Рината Хабибуллина и активистами сайта «Мемориал Великой Отечественной войны» найдены сведения о гибели 98 уроженцев этого района, которые даже в Книге Памяти были увековечены без места и даты гибели.

Разыскать семьи погибших героев поисковикам помогла председатель Верхнеуслонского районного совета ветеранов, краевед и активный исследователь истории Римма Троицкая. Она же нашла и семьи тех земляков, чьи наградные документы лишь недавно были рассекречены и скопированы из интернета активистами объединения «Юный краевед. Звезда Победы» центра детского творчества «Олимп» Приволжского района Казани.

Главной сенсацией нынешнего марша памяти для всех его участников и коргузинцев оказались найденные наградные документы их земляка Василия Викторовича Филиппова. Все село считало его дезертиром. Ходил слух, что он прятался где-то по лесам и оврагам. А судя по рассекреченным в XXI веке документам, Василий Филиппов награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Но об этом его родные и односельчане не знали. Фронтовик прошел всю войну, но в родное село потом не вернулся, только привет родителям передал.

Своим опытом розыска родственников в Нурлатском районе поделился с собравшимися сельчанами и еще один участник марша памяти - преподаватель дополнительного обучения, руководитель отряда «Легенда» города Нурлата Владимир Малыгин.

После вручения документов в сельском Доме культуры гимназисты из Казани показали собравшимся композицию о блокадном Ленинграде и своих экспедициях на Невский пятачок.

А на следующий день участники марша памяти посетили школьный музей, провели мастер-класс для местных учителей и учащихся, а также телефонный опрос жителей села Коргуза. Вместе с сельчанами гости возложили гирлянду и венок к сельскому мемориалу павшим.

Участники марша единодушно признали, что эффективная работа была бы невозможна без гостеприимного приема со стороны руководимой Сергеем Сакиным администрации Коргузинского сельского поселения и директора сельской школы Александра Гаврилина.