В ноябре прошлого года в Доме культуры «Мирный» начал свою работу социальный проект «Жизнелюб», в рамках которого по всему городу для пожилых людей начинает действовать бесплатная сеть клубов по различным направлениям.



Клуб любителей садоводства «Росток» - самое первое направление проекта для жителей поселка Мирного. О том, чем интересным можно заняться казанским пенсионерам, узнавала корреспондент «КВ».

Клуб «Росток» учит тонкостям выращивания овощей, цветов и фруктов уже 3 года. Это первый клуб по интересам, который вошел в состав проекта «Жизнелюб». Занимаются здесь два раза в неделю. На мастер-классе, который проводился на прошлой неделе, вели беседу о подготовке семян к посадке. Звучали различные термины, такие как калибровка, замачивание, гармонизация, протравливание.

На занятие пришли больше 10 человек. «Желающих заниматься садоводством много. Некоторые женщины приезжают к нам в Мирный из других районов города. У одних здесь подруги, у других сестры, - говорит преподаватель по садоводству Лилия Галимова. - На мастер-классах они общаются, с пользой и большим удовольствием проводят время».

За пару минут большой стол в комнате заполняется пакетиками с семенами, коробками с землей, леечками, маленькими лопатками и грабельками и другим садовым инвентарем. Лилия Абдулловна подробно рассказывает о тонкостях подготовки семян к посадке. Присутствующие не только внимательно слушают, но и записывают полезные советы, чтобы дома повторить все действия правильно.

«Занятия по садоводству проходят великолепно. Столько всего нового узнаем, хоть и считаем себя садоводами. Здесь мы делимся друг с другом опытом, меняемся семенами, - говорит женщина, представившаяся Зарой. - Помимо этого наш преподаватель рассказывает о разных новшествах, о которых мы не знали раньше: как лечить растения от болезней, как правильно проводить посадку. Каждый раз я с радостью иду на занятия».

В проект «Жизнелюб» входит множество направлений. Особой любовью у людей пожилого возраста пользуется вокал. По словам художественного руководителя Чулпан Гардисламовой, в Доме культуры «Мирный» есть и танцы. Пока на эти занятия приходит не очень много людей, но информация о новшествах распространяется быстро, народ подтягивается. В клубе начинает работать секция для любителей настольного тенниса. Для пенсионеров игра будет бесплатной. Еще здесь открыт тренажерный зал.

«Многим очень интересно садоводство, особенно городским жителям, которые ждут дачного сезона. Со временем будем открывать что-то новое исходя из предпочтений и идей самих дедушек и бабушек, - комментирует работу проекта Чулпан Гардисламова. - Это замечательно, что люди пожилого возраста интересуются, приходят, общаются. Приятно видеть их улыбки, слышать их смех. Не зря проект называется «Жизнелюб».